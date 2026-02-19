Real Madrid har levert bevis til UEFA for å bevise at Vinícius ble kalt "ape" av Prestianni

HQ

Real Madrid har sendt ut en uttalelse etter at UEFA kunngjorde at en etterforskning vil bli satt i gang for å finne ut om Benfica-spiller Gianluca Prestianni kalte Vinícius for "ape", slik brasilianeren og noen av lagkameratene i Real Madrid, inkludert Kylian Mbappé, har fordømt. Klubben sier at de har lagt frem bevis for å bevise hendelsen.

"Real Madrid C. F. kunngjør at de i dag har sendt inn alle tilgjengelige bevis til UEFA angående hendelsene som skjedde forrige tirsdag, 17. februar, under Champions League-kampen laget vårt spilte i Lisboa mot SL Benfica.

"Klubben vår har aktivt samarbeidet med etterforskningen som UEFA har satt i gang etter de uakseptable rasistiske episodene som oppsto under kampen."

Men fordi Prestianni dekket munnen med skjorten, blir det nesten umulig å bevise hva han sa. Det vil være Vinícius' ord mot Prestiannis, og Benfica støtter den argentinske spilleren fullt ut.

Real Madrid setter pris på den enstemmige støtten, oppbakkingen og hengivenheten som vår spiller Vinicius Jr. har fått fra alle deler av det globale fotballsamfunnet. Real Madrid vil fortsette å jobbe, i samarbeid med alle institusjoner, for å utrydde rasisme, vold og hat i idretten og samfunnet", konkluderte uttalelsen.

