FC Barcelonas avtroppende president Joan Laporta anmeldt av et medlem for flere økonomiske forbrytelser

Tidligere FC Barcelona-president Joan Laporta (som trakk seg denne måneden for å kunne stille til gjenvalg neste måned) har blitt anmeldt til den spanske riksretten for flere økonomiske forbrytelser, inkludert hvitvasking av penger og innkreving av urettmessige provisjoner. De fleste i Laportas lederteam, inkludert fungerende president Rafael Yuste, er også navngitt i anmeldelsen, som ble innlevert sist fredag av et tidligere klubbmedlem, ifølge El Periódico (via EFE).

Klagen inneholder 38 dokumenter, og den beskriver et påstått nettverk av selskaper, noen med base i Spania, men andre med base på Kypros, i Dubai, Kroatia og Stonia, som "samlet inn ulovlige provisjoner betalt i ugjennomsiktige jurisdiksjoner", som rapportert. Ifølge klagen ble disse midlene deretter gjeninnført og hvitvasket gjennom tilsynelatende legitime virksomheter, og dokumentene peker på Nike-kontrakter og byggingen av det nye stadionet.

FC Barcelona svarer i en uttalelse at opplysningene som ligger til grunn for reportasjen er "usanne og basert på formodentlig falske eller svært manipulerte dokumenter", og at de vil gå til sak mot avisen, som "har publisert historien vel vitende om at påstanden er basert på falske opplysninger og uten å ta hensyn til klubbens versjon av hendelsene, som ble behørig mottatt".

Laporta sa også i Catalunya Radio at anmeldelsen har blitt gjort med det formål å skade hans image i tiden før valget: "De har forsøkt å sverte valgprosessen, Barça, i en tid nå, og strategien startet i media og nå er den i en juridisk dimensjon."

I løpet av de kommende dagene vil den spanske domstolen ha distribuert denne klagen til en dommer, som vil avgjøre om de tar den opp til behandling eller avviser den.