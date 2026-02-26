Cristiano Ronaldo kjøper 25 % av aksjene i UD Almería, en andalusisk klubb på andre nivå

HQ

Mens Cristiano Ronaldo nærmer seg pensjonisttilværelsen, utvider han forretningsporteføljen sin med kjøpet av 25 % av UD Almería, en spansk fotballklubb som for øyeblikket ligger på tredjeplass i andredivisjon, og som har reelle sjanser til å rykke opp til førstedivisjon i LaLiga for første gang siden 2023/24.

Oppkjøpet er gjort via CR7 Sports Investments, et nyopprettet datterselskap av CR7 SA, som vil fortsette å "evaluere og gjennomføre strategiske muligheter" for ytterligere oppkjøp, som hans nylige investering i Ilia Topurias WOW. Cristiano Ronaldo hadde allerede investert i gjestfrihet, luksus, helse og velvære, teknologi eller media.

Avtalen ble gjort mulig på grunn av det gode forholdet mellom portugiseren og Almerías saudiarabiske eier, Mohammed Al-Khereiji.

"Jeg har alltid hatt en ambisjon om å bidra til fotballen utenfor banen. UD Almería er en klubb med et solid fundament og et klart vekstpotensial. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe sammen med ledelsen for å støtte den neste fasen av klubbens utvikling ", sier Ronaldo i en pressemelding.

Ronaldo (41) scoret sitt 965. mål i karrieren da Al-Nassr vant 5-0 over Al-Najma og gikk til topps i den saudiske proffligaen, etter å ha scoret mot Saudi-Arabia Public Investment Fund i en uke.