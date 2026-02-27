Trekning av UEFA Champions League, Europa League og Conference League: tidspunkter, hvordan du ser på og forventede dueller
Slik ser du trekningen av Champions League, Europa League og Conference League.
En av de mest etterlengtede dagene for fotballfans er her. Ligafasen og utslagsfasen for UEFA Champions League, Europa League og Conference League er over, og vi går endelig inn i selve konkurransen: utslagskampene fra åttendedelsfinalene til finalene i mai. Og det starter i dag, med trekningen av Champions League, Europa League og Conference League.
Det blir samme arrangement, fredag 27. februar, i Nyon i Sveits, med forskjellige starttider:
- Champions League-trekning: 12:00 CET, 11:00 GMT
- Trekning av Europa League: 13:00 CET, 12:00 GMT
- Trekning av Conference League: 14:00 CET, 13:00 GMT
Du vil kunne følge trekningen
- live på UEFA.com, UEFA.tv og den offisielle UEFA Champions League-appen
Hvordan fungerer trekningen av Champions League
Trekningen vil være den samme for de tre konkurransene: klubbene pares sammen basert på plasseringene deres ved slutten av ligafasen, og kuler tas ut av skålene for å avgjøre hvilket av de to alternativene som skal velges.
Det er bare to alternativer for hvert av lagene, så det blir som å kaste mynt og kron, med 50 % sjanse for hvert lag... men avgjørelsen vil avgjøre hvilken side av braketten de havner på, og alle deres potensielle etterfølgende rivaler før finalen.
Som en påminnelse, dette er de potensielle duellene for trekningen på fredag :
Champions League
- Paris Saint Germain mot Barcelona eller Chelsea
- Newcastle mot Barcelona eller Chelsea
- Galatasaray mot Liverpool eller Tottenham
- Atleti mot Liverpool eller Tottenham
- Real Madrid mot Sporting eller Manchester City
- Bodo/Glimt mot Sporting eller Manchester City
- Atalanta mot Arsenal eller Bayern
- Leverkusen mot Arsenal eller Bayern
Europa League
- Ludogorets eller Ferencvaros mot Porto eller Braga
- Celtic eller Stuttgart mot Porto eller Braga
- Panathinaikos eller Viktoria Plzen mot Midtjylland eller Betis
- Fenerbahçe eller Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis
- GNK Dinamo eller Genk mot Freiburg eller Roma
- Brann eller Bologna vs. Freiburg eller Roma
- PAOK eller Celta vs. Lyon eller Aston Villa
- Lille eller Crvena Zvezda vs. Lyon eller Aston Villa
Konferanseligaen
- Rijeka vs. Raków Częstochowa/Strasbourg
- Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasbourg
- Sigma Olomuc mot Larnaca/Mainz
- Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz
- Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Celje mot Sparta Praha/Athen
- AZ Alkmaar mot Sparta Praha/Athen
Etter trekningen er det en kort pause før åttendedelsfinalene spilles i ukene 10.-12. mars og 17.-19. mars. Tok ditt lag seg til åttedelsfinalene i Champions League, Europa League eller Conference League i år?