Storbritannia og EU inngår avtale om Gibraltar etter brexit

HQ

Nesten ti år etter folkeavstemningen om brexit har Storbritannia og EU lagt siste hånd på en etterlengtet avtale som fastsetter Gibraltars forhold til EU etter brexit. Avtalen fjerner den fysiske landegrensen mot Spania og erstatter den med Schengen-lignende kontroller ved Gibraltars flyplass og havn. Selv om Gibraltar ikke blir med i Schengen-området, skal det nye systemet sikre at tusenvis av grensearbeidere kan bevege seg smidig over grensen hver dag.

Ordningen innebærer at passasjerer som ankommer med fly eller båt vil gjennomgå en første kontroll av myndighetene i Gibraltar, etterfulgt av en kontroll i andre linje utført av spanske tjenestemenn i et avgrenset område. Som GBC har skrevet, kan ikke innbyggere i Gibraltar, uansett nasjonalitet, nektes innreise, og de vil kunne reise fritt inn under det nye systemet. Innvandring, politi og rettsvesen forblir Gibraltars ansvar, og avtalen påvirker ikke Gibraltars suverenitet, og fungerer sammen med Storbritannias "dobbeltlås"-forpliktelse.

Reuters

Traktaten består av sju deler og 41 vedlegg, og mye av dette vil nå bli innlemmet i Gibraltars lovverk. Den er godkjent av Gibraltars regjering og skal debatteres i Gibraltars parlament før Storbritannia går videre til ratifisering. Det kreves også samtykke fra Europaparlamentet. Avtalen omfatter konsultasjons- og voldgiftsmekanismer, der EU-domstolen har en endelig, bindende rolle når det oppstår spørsmål om EU-retten.

En skreddersydd tollordning vil muliggjøre fri flyt av varer mellom Gibraltar og EU uten kontroll ved landegrensen. Spania vil fortolle varer fra land utenfor EU ved utpekte tollsteder, og inntektene vil gå tilbake til Gibraltar, mens en ny transaksjonsskatt vil erstatte det nåværende importavgiftssystemet. Avtalen etablerer også et styrket samarbeid om sikkerhet og rettshåndhevelse, som skal overvåkes av et samarbeidsråd mellom Storbritannia og EU, og legger opp til en fireårig evalueringsperiode av Schengen-elementene, ifølge GBC.

Til sammen markerer tiltakene et viktig skritt i retning av å definere Gibraltars forhold til EU utenfor det formelle medlemskapet, samtidig som de opprettholder et strukturert samarbeid og smidigheten over landegrensene.

