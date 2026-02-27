Er Zuffa dårlig for boksingen?

HQ

Det er rimelig å si at Turki Alalshikhs innvirkning på boksing har vært monumental. Flere ubestridte tungvektskamper, gjenoppliving av The Ring og nå hans partnerskap med Dana White og deres nystiftede promotering, Zuffa Boxing.

Selv om kampanjen kan skryte av en stor boksepool med over 90 utøvere, har selskapets nylige bedrifter kommet under kritikk. Det hele startet knirkefritt da kampanjen kunngjorde at de hadde inngått en avtale med IBF-mester i cruiservekt, Jai Opetaia, i slutten av januar.

Zuffas liste fikk et nytt løft da de signerte Conor Benn, et trekk som sendte sjokkbølger gjennom hele bokseverdenen. Nyheten kom også som en ubehagelig overraskelse for hans tidligere promotor og styreformann i Matchroom, Eddie Hearn.

Splittelsen og konkurransen som Zuffa utgjør som promoteringsselskap har utløst en opphetet diskusjon mellom promotørene Hearn og White, og nylig innrømmet sjefen for Queensbury Promotions, Frank Warren, at han vurderer å gå til søksmål mot Sela og TKO Group Holdings. TKO, det amerikanske sportsunderholdningsselskapet som eier UFC og WWE, inngikk et flerårig partnerskap med Zuffa i fjor.

Ifølge Telegraph hevder Warren at Sela og TKO har brutt kontraktene de hadde inngått med ham, ettersom de to selskapene gikk bak ryggen hans for å lansere joint venture-selskapet. Warren krever 1 milliard dollar i tapt inntekt.

Splittelsen mellom promotørene, en mulig rettstvist med betydelige økonomiske konsekvenser og innføringen av et nytt verdensmesterskap reiser spørsmålet om Zuffa er bra for boksesporten. Etter suksessen sporten har hatt de siste årene, ønsker fansen definitivt ikke å gå tilbake til en verden der promotører står i veien for de store kampene.