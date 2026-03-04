Iran nærmer seg avgjørelsen om øverste leder midt i en tilspisset konflikt

HQ

Irans politiske establishment nærmer seg utnevnelsen av en ny øverste leder etter at Ali Khamenei døde i helgens luftangrep mot Iran utført av USAs og Israels samlede styrker. Overlegninger i ekspertforsamlingen - det geistlige organet som har fått i oppgave å utpeke landets øverste autoritet - sies å nærme seg ferdigstillelse, ifølge tall som siteres av statlige medier.

Onsdag siterte Iran International Ahmad Khatami, medlem av ekspertforsamlingen, på at lederalternativene var identifisert, og at prosessen nærmet seg en konklusjon.

Blant navnene som sirkulerer i politiske og geistlige kretser, er Mojtaba Khamenei, den avdøde lederens sønn. En slektning av familien sier til Financial Times at diskusjonene er i sluttfasen, og at Mojtabas utsikter er gode, selv om ingen formell beslutning er kunngjort. Forsamlingen, som består av 88 geistlige, holdt et nettmøte tidligere denne uken for å fremme prosessen.

Arvefølgedebatten utspiller seg mot et bakteppe av økende fiendtligheter. Israelske angrep har vært rettet mot steder i Teheran og den hellige byen Qom, inkludert bygningen som brukes av ekspertforsamlingen, som ifølge iranske medier var tom da angrepet fant sted. Israels forsvarsminister Israel Katz skrev på sin X-plattform på onsdag at enhver fremtidig iransk leder ville være "et utvetydig mål for eliminering", uavhengig av identitet eller sted.

USAs president Donald Trump fortalte reportere at dusinvis av personer ble drept i de første angrepene, og antydet at flere personer som tidligere var blitt sett på som potensielle etterfølgere, var blitt eliminert. I en kommentar til ABC sa han at bombardementet hadde fjernet de fleste av de antatte kandidatene fra vurderingene.

Mojtaba Khamenei (56) har lenge blitt sett på som en mulig arvtaker etter sin far, selv om han aldri har hatt et klart definert offentlig verv. Han er kjent for sine tette bånd til Revolusjonsgarden, og har holdt en lav profil i store deler av de siste to tiårene.

Andre potensielle kandidater, inkludert høytstående geistlige i Irans lederskap, antas også å være under vurdering. Mens begravelsesseremoniene for Khamenei er i gang, er det ventet at Ekspertforsamlingen vil samles igjen om kort tid - et møte som trolig vil avgjøre Irans lederskap i et av de mest ustabile øyeblikkene i republikkens historie.