Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

World Baseball Classic 2026: hvilke lag som deltar og hvordan du kan se på i Europa

Den viktigste internasjonale baseballkonkurransen finner sted mellom 5. mars og 17. mars.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

World Baseball Classic, en av de største baseballkonkurransene i verden, starter i dag 5. mars, mellom 20 lag fra alle kontinenter, med sikte på å løfte ekvivalenten til Baseball World Cup, en konkurranse som ble forlatt i 2011, erstattet av denne konkurransen som har blitt holdt fem ganger siden 2006og har blitt vunnet tre ganger av Japan (inkludert den siste utgaven i 2023), en av USA og en av Den Dominikanske republikk.

Baseball er ikke den mest populære sporten i Europa, men den har likevel en stor representasjon (Nederland er det eneste europeiske laget som noensinne har nådd semifinalen, og har endt på fjerdeplass to ganger). I World Baseball Classic 2026 deltar følgende lag fra Europa: Tsjekkia, Storbritannia, Israel, Italia og Nederland.

Alle 20 lag fra World Baseball Classic

Her er alle lagene i World Baseball Classic 2026, delt inn i fire puljer. Etter kampene er det kun de to beste lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalene.

Pulje A


  • Puerto Rico

  • Cuba

  • Canada

  • Panama

  • Colombia

Pulje B


  • USA

  • Mexico

  • Italia

  • Storbritannia

  • Brasil

Pulje C


  • Japan

  • Australia

  • Sør-Korea

  • Tsjekkia

  • Kinesisk Taipei (Taiwan)

Pulje D


  • Venezuela

  • Den dominikanske republikk

  • Nederland

  • Israel

  • Nicaragua

Hvordan se World Baseball Classic i Europa

Fans som ønsker å se World Baseball Classic live, må tilpasse seg ubekvemme tider, ettersom kampene, som holdes på fire steder, San Juan, Puerto Rico; Houston, USA; Tokyo og Miami.

Likevel, her er en liste over lokale europeiske kringkastere av World Baseball Classic i (noen) land.


  • Nederland: ESPN

  • Tsjekkia: Ceska Televize

  • Israel Sport5

  • Storbritannia TNT UK

  • Frankrike: beIN Sport

  • Italia: Sky Italia Sky Italia

  • Tyskland: Sky Italia SportDigital+

  • Ungarn Sport 1

  • Tyrkia S Sport Plus

Gruppespillet varer frem til 11. mars. Kvartfinalene følger 13.-14. mars, semifinalene 15.-16. mars og finalen, på LoanDepot Park i Miami, spilles 17. mars (kl. 02.00 den 18. mars norsk tid).

Kommer du til å følge World Baseball Classic 2026?

World Baseball Classic 2026: hvilke lag som deltar og hvordan du kan se på i Europa
Joseph Sohm / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sportbaseball


Loading next content