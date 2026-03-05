World Baseball Classic 2026: hvilke lag som deltar og hvordan du kan se på i Europa
Den viktigste internasjonale baseballkonkurransen finner sted mellom 5. mars og 17. mars.
World Baseball Classic, en av de største baseballkonkurransene i verden, starter i dag 5. mars, mellom 20 lag fra alle kontinenter, med sikte på å løfte ekvivalenten til Baseball World Cup, en konkurranse som ble forlatt i 2011, erstattet av denne konkurransen som har blitt holdt fem ganger siden 2006og har blitt vunnet tre ganger av Japan (inkludert den siste utgaven i 2023), en av USA og en av Den Dominikanske republikk.
Baseball er ikke den mest populære sporten i Europa, men den har likevel en stor representasjon (Nederland er det eneste europeiske laget som noensinne har nådd semifinalen, og har endt på fjerdeplass to ganger). I World Baseball Classic 2026 deltar følgende lag fra Europa: Tsjekkia, Storbritannia, Israel, Italia og Nederland.
Alle 20 lag fra World Baseball Classic
Her er alle lagene i World Baseball Classic 2026, delt inn i fire puljer. Etter kampene er det kun de to beste lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalene.
Pulje A
- Puerto Rico
- Cuba
- Canada
- Panama
- Colombia
Pulje B
- USA
- Mexico
- Italia
- Storbritannia
- Brasil
Pulje C
- Japan
- Australia
- Sør-Korea
- Tsjekkia
- Kinesisk Taipei (Taiwan)
Pulje D
- Venezuela
- Den dominikanske republikk
- Nederland
- Israel
- Nicaragua
Hvordan se World Baseball Classic i Europa
Fans som ønsker å se World Baseball Classic live, må tilpasse seg ubekvemme tider, ettersom kampene, som holdes på fire steder, San Juan, Puerto Rico; Houston, USA; Tokyo og Miami.
Likevel, her er en liste over lokale europeiske kringkastere av World Baseball Classic i (noen) land.
- Nederland: ESPN
- Tsjekkia: Ceska Televize
- Israel Sport5
- Storbritannia TNT UK
- Frankrike: beIN Sport
- Italia: Sky Italia Sky Italia
- Tyskland: Sky Italia SportDigital+
- Ungarn Sport 1
- Tyrkia S Sport Plus
Gruppespillet varer frem til 11. mars. Kvartfinalene følger 13.-14. mars, semifinalene 15.-16. mars og finalen, på LoanDepot Park i Miami, spilles 17. mars (kl. 02.00 den 18. mars norsk tid).
Kommer du til å følge World Baseball Classic 2026?