World Baseball Classic 2026: hvilke lag som deltar og hvordan du kan se på i Europa

World Baseball Classic, en av de største baseballkonkurransene i verden, starter i dag 5. mars, mellom 20 lag fra alle kontinenter, med sikte på å løfte ekvivalenten til Baseball World Cup, en konkurranse som ble forlatt i 2011, erstattet av denne konkurransen som har blitt holdt fem ganger siden 2006og har blitt vunnet tre ganger av Japan (inkludert den siste utgaven i 2023), en av USA og en av Den Dominikanske republikk.

Baseball er ikke den mest populære sporten i Europa, men den har likevel en stor representasjon (Nederland er det eneste europeiske laget som noensinne har nådd semifinalen, og har endt på fjerdeplass to ganger). I World Baseball Classic 2026 deltar følgende lag fra Europa: Tsjekkia, Storbritannia, Israel, Italia og Nederland.

Alle 20 lag fra World Baseball Classic

Her er alle lagene i World Baseball Classic 2026, delt inn i fire puljer. Etter kampene er det kun de to beste lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalene.

Pulje A



Puerto Rico



Cuba



Canada



Panama



Colombia



Pulje B



USA



Mexico



Italia



Storbritannia



Brasil



Pulje C



Japan



Australia



Sør-Korea



Tsjekkia



Kinesisk Taipei (Taiwan)



Pulje D



Venezuela



Den dominikanske republikk



Nederland



Israel



Nicaragua



Hvordan se World Baseball Classic i Europa

Fans som ønsker å se World Baseball Classic live, må tilpasse seg ubekvemme tider, ettersom kampene, som holdes på fire steder, San Juan, Puerto Rico; Houston, USA; Tokyo og Miami.

Likevel, her er en liste over lokale europeiske kringkastere av World Baseball Classic i (noen) land.



Nederland: ESPN



Tsjekkia: Ceska Televize



Israel Sport5



Storbritannia TNT UK



Frankrike: beIN Sport



Italia: Sky Italia Sky Italia



Tyskland: Sky Italia SportDigital+



Ungarn Sport 1



Tyrkia S Sport Plus



Gruppespillet varer frem til 11. mars. Kvartfinalene følger 13.-14. mars, semifinalene 15.-16. mars og finalen, på LoanDepot Park i Miami, spilles 17. mars (kl. 02.00 den 18. mars norsk tid).

