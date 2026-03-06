Eddie Hearn slår tilbake når Tom Aspinall signerer for Matchroom

HQ

Etter at IBF-mesteren i cruiservekt, Jai Opetaia, og ikke minst Conor Benn forlot Matchroom, har Matchrooms styreformann Eddie Hearn svart med å signere den ubestridte UFC-tungvektsmesteren Tom Aspinall til det nystartede Matchroom Talent Agency.

Til tross for at han er under kontrakt, har UFC-president Dana White sagt at han "ikke har noen problemer" med at Aspinall slutter seg til Matchroom.

Å sikre Aspinalls underskrift er et øyeblikk av oppmuntring for Matchroom, spesielt etter kommentarene fra Opetaia. I et intervju med TalkSport Boxing var Opetaia svært kritisk til Hearn.

"Han er bare dårlig, snakker stygt og prøver å dra meg gjennom gjørma.

"Du kunne ikke skaffe meg en tittelkamp, men i det sekundet jeg drar, vil du at jeg skal bokse mot en av dine boksere, hvordan gir det mening?"

Til tross for kommentarene har Hearn ikke svart, og ser ut til å fokusere utelukkende på å utvikle Matchroom Talent Agency. Å få en av UFCs største stjerner om bord kan få flere fightere til å følge etter, spesielt hvis det gir en betydelig økonomisk gevinst, noe som ofte er et samtaleemne blant UFC-fightere.

Matchroom Talent Agency har som mål å administrere og betjene sports- og underholdningstalenter ved å forvalte deres merkevare og bygge deres omdømme.