Den internasjonale paralympiske komité vil tillate russiske krigsveteraner å delta i fremtidige leker

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina begynner i dag, fredag 6. mars, og varer frem til 15. mars, med den kontroversielle deltakelsen av russiske og hviterussiske utøvere som skal representere sine nasjonale flagg, i motsetning til andre konkurranser (inkludert vinter-OL i forrige måned) der de var nøytrale utøvere. Ukraina og flere andre land vil boikotte åpningsseremonien.

Dette blir de første paralympiske lekene siden 2014 der russiske og hviterussiske flagg vil være å se. Russland ble utestengt i 2022 etter invasjonen i Ukraina og i 2018 på grunn av en dopingskandale.

Den internasjonale paralympiske komiteens president Andrew Parsons ble spurt av BBC Sport om IPCs kontroversielle beslutning om å oppheve utestengelsen av Russland og Hviterussland, og spesielt om et sensitivt tema: å tillate deltakelse av skadde krigsveteraner i fremtidige paralympiske leker. "Det er mange land som rekrutterer utøvere fra de væpnede styrkene, så hvis Russland gjør det, vil de ikke være de eneste".

Spørsmålet var motivert av en rapport fra Moscow Times om at Russland "hurtigrekrutterer skadde soldater til paraidrett". Så nei, IPC vil ikke forby russiske krigsveteraner å delta i fremtidige vinter-OL, noe som sannsynligvis ville øke spenningen mellom Russland og Ukraina når vi vet hvor de var før de ble paraidrettsutøvere...

"Vi må huske hvor vi kommer fra. Vår bevegelse startet etter andre verdenskrig, spesielt med skadet militært personell", sa Parsons, "så det den paralympiske bevegelsen tilbyr, er en mulighet etter krigen."

"Vi er imot enhver krig, enhver konflikt, men det vi tilbyr, er en mulighet for dem som er skadet i krig til å bli reintegrert i samfunnet gjennom idrett. Det spiller ingen rolle for oss hva de tidligere har gjort i kamp. Krigsforbrytelser er selvfølgelig noe annet, men det vi tilbyr med bevegelsen, er en ny sjanse."