Managerne sier sitt før søndagens Old Firm-oppgjør

HQ

På søndag er det igjen Old Firm-dag når Rangers tar imot Celtic på Ibrox, men denne gangen er det om en plass i semifinalen i den skotske cupen. Forrige helgs spennende kamp endte 2-2, og det som rett og slett har vært det beste tittelracet på mange år, er fortsatt i balanse. Men alt dette vil bli lagt til side når en plass på Hampden står på spill.

Celtic FC

Celtic-manager Martin O'Neill har et par viktige avgjørelser å ta før søndagens kamp, og den første er hvem som starter i mål. O'Neill bekreftet at keeper Kasper Schmeichel er tilbake i trening, men han bekreftet ikke hvem som skal starte. Reservekeeper Viljami Sinisalo har tatt steget opp og spilt de to siste kampene, men det gjenstår å se om han får beholde plassen.

O'Neill snakket også om Kieran Tierneys form etter fotskaden han pådro seg i 2-1-seieren mot Aberdeen.

"Kieran, for det første, selv om skaden i foten er i ferd med å bli bedre, er han bare generelt øm på alle måter.

"Vi får se hvordan han er i morgen."

Martin O'Neill - Hele pressekonferansen

Rangers-manager Danny Rohl bekreftet at de har "fullt hus" på trening og "mange spillere tilgjengelige" til helgen.

For første gang på åtte år kommer Celtic til å ha sitt største bortelag. Rohl innrømmer at de 7500 Celtic-fansen kan påvirke kampen, men insisterer på at laget hans vet hva de må gjøre for å blokkere ut støyen fra motstandersupporterne.

"Selvsagt vil det ha en innvirkning.

"Men vi spiller de samme 50 minuttene som vi gjorde forrige uke, og da vil de 7500 fansen være stille.

Danny Rohl - Hele pressekonferansen

Vinneren av storkampen må vente til sent søndag kveld for å finne semifinalemotstanderen, når St. Mirren tar imot Partick Thistle, med avspark klokken 19:30 GMT/20:30 CET.