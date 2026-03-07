Atlético de Madrid vinner "førpremieren" i Copa-finalen mot Real Sociedad

HQ

Atlético de Madrid slo Real Sociedad 3-2 i en ordinær LaLiga-kamp som fungerte som en forsmak på Copa del Rey-finalen neste måned. Etter ti minutter sto det allerede 1-1, med mål av Sorloth for Atlético og Carlos Soler for Real Sociedad. Så, nesten samtidig, utlignet Nico González og Mikel Oyarzabal til 2-2.

Det var González, den argentinske spissen som er utlånt til Atleti fra Juventus, som fullførte to scoringer og sørget for en 3-2-seier, slik at Atleti ligger på tredjeplass i LaLiga, men ti poeng bak Real Madrid, som vant sin duell på fredag og fortsetter jakten på Barcelona.

Apropos det, noen timer senere scoret Lamine Yamal vinnermålet i en duell mellom Barcelona og Athletic Club, slik at Barça fortsatt leder med fire poeng. I helgen var det dueller mellom Atleti og Real Sociedad, de to finalistene i Copa del Rey, og mellom Barcelona og Athletic, de to lagene som tapte semifinalen i Copa tidligere denne uken.

Finalen mellom Atlético de Madrid og Real Sociedad i den spanske cupen spilles 18. april.