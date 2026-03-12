Deadlock har nettopp fått en større oppdatering

HQ

DeadlockValves nyeste MOBA, som for øyeblikket er i en lukket alfa, har gjort et stort inntrykk i spillmiljøet, og den nyeste oppdateringen den 6. mars har ført til noen store endringer i spillet. Her er alt du trenger å vite, da nesten alle aspekter av hovedspillet har blitt påvirket, med tårn som får økt HP og mengden sjeler du mottar fra å drepe tropper som er buffed. Bevegelsesmekanikken har blitt raffinert, og det har vært en økning i jungelleirer

To av de største endringene i denne oppdateringen har imidlertid vært for to av de mest irriterende (etter min mening) mestere i spillet. Dørmannen og Bebop (sukk).

Bebop kan nå avbryte kroken sin når han hekter fiender, slik at evnen hans ikke har noen nedkjøling. En viktig gjenstand å kjøpe når du spiller mot en Bebop er Counter Spell, dette negerer hans Sticky Bombs, noe som gjør dem ubrukelige.

Dørvaktens ultimate 'Hotel Guest' har nå bare 10 sekunders nedkjøling hvis fienden unnslipper The Baroness. Dette betyr nå at spillere kan låse fiender inne på hotellet, og når de er frie, kan de bedøve dem med bagasjevognen og fange dem igjen i Baronessen. Hvis du også kjøper Echo Shard, kan denne kombinasjonen teknisk sett fortsette helt til fienden til slutt dør i The Baroness eller av bagasjevognen din.

En annen viktig omarbeiding var Ivys ultimate evne Air Drop. Nå, i stedet for å kaste den ultimate og klappe med vingene før du flyr, kan Ivy øyeblikkelig ta av (med mindre de blir skadet, noe som tilbakestiller nedkjølingstimeren til 4 sekunder).

Dessverre fikk ikke Silver noen store nerfs i denne oppdateringen, så når hun forvandles til en Lycan, er det best å bare løpe og gjemme seg så lenge som mulig....