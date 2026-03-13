Forhåndsvisning av semifinalene i Indian Wells: Sinner mot Zverev og Alcaraz mot Medvedev

Indian Wells nærmer seg sitt klimaks, og vi ser frem mot lørdagens semifinaleoppgjør.

Sinner mot Zverev

Jannik Sinner og Alexander Zverev cruiset gjennom kvartfinalen, med duoen som vant i strake sett. Begge spillerne er godt kjent med hverandres stil, ettersom dette blir deres 11. gang de deler bane. Sinner leder 6-4 i innbyrdes oppgjør, og skulle han ta seg videre og vinne turneringen, vil han sammen med Roger Federer og Novak Djokovic være de eneste mennene som har vunnet alle de seks ATP Masters 1000-turneringene på hardbane.

Sinner sa følgende om den kommende kampen mot Zverev: "Vi kjenner hverandre veldig godt, så jeg skal prøve å være så jevn som mulig."

Men oppgaven er langt fra enkel, for Zverev har kjørt gjennom motstanderne sine og spiller med en nyvunnet aggressivitet. Etter seieren mot Francis Tiafoe i fjerde runde snakket Zverev om spillet sitt.

"Jeg følte at jeg dominerte fra grunnlinjen, de tingene jeg jobbet med, jeg føler at de fungerte godt på banen i dag."

Alcaraz mot Medvedev

I den andre semifinalen møter Carlos Alcaraz Daniil Medvedev. Det er et oppgjør som ikke favoriserer Medvedev, ettersom han ligger under 6-2 i innbyrdes oppgjør og har tapt de fire siste kampene. Da Medvedev ble spurt om utsiktene til å møte Alcaraz, var han svært positiv til spillet sitt.

- Jeg føler jeg spiller bra. Jeg føler det er en god sjanse til å prøve å vise min beste tennis mot ham. Men han er den tøffeste motstanderen vi har akkurat nå."

Hvis Medvedev skal slå Alcaraz, må han være på sitt beste, for sistnevnte er ubeseiret så langt denne sesongen. Alcaraz forlenget seiersrekken til 16 kamper med seieren over briten Cameron Norrie.

Vil semifinalen ende med et oppgjør mellom Alcaraz og Norrie? Eller blir det en overraskelse?