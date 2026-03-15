Denne spilleren mislyktes i Real Madrid fordi han spilte for mye Crash Bandicoot

Zé Roberto, brasiliansk spiller spesielt kjent for sine opphold i Bayer Leverkusen, Bayern München og Palmeiras, kom til Real Madrid i januar 1997, i en sesong der han bidro til Ligaen 1996/97 og kort tid senere til Champions League 1997/98, men forlot klubben etter bare noen få måneder på grunn av begrensede spillemuligheter i troppen og hans ambisjoner om å spille internasjonalt med Brasil.

Roberto, som nå er 51 år (han la opp som fotballspiller i 2017 i en alder av 43 år), har i et intervju innrømmet at han på den tiden var avhengig av videospill, spesielt Crash Bandicoot, og at han pleide å sitte oppe hele natten for å prøve å slå det... "Jeg mislyktes i Real Madrid fordi jeg ikke var klar da jeg kom dit. Jeg signerte for en av de største klubbene i verden uten å være forberedt verken psykologisk eller taktisk", innrømmet han.

"Jeg kjøpte en PlayStation og spilte til langt på natt, besatt av å slå Crash Bandicoot. Dataspillavhengigheten min påvirket prestasjonene mine. Jeg spiste også dårlig og hvilte veldig lite. Jeg spiste mange kjeks; jeg spiste opp en eske og begynte på en ny. Før jeg visste ordet av det, hadde jeg gått opp i vekt", avslører den tidligere brasilianske spilleren i et intervju med Abre Aspas, i Globo Esporte.

Roberto forklarte også hvor rart han følte seg i et lag som Real Madrid, fylt med stjerner, i den tidlige "Galácticos"-æraen: "Da jeg kom til garderoben, var det første jeg så luksusbiler. Der inne så jeg lagkameratene mine i dyre klær og dresser, mens jeg gikk i enkle klær. Jeg husker at Roberto Carlos alltid spøkte med at jeg så ut som om jeg hadde kommet for å male garderoben."

Han gjennomgikk imidlertid en stor fysisk og også psykologisk forandring, noe som forklarer hans usedvanlig lange profesjonelle karriere. "Jeg innså at kroppen min var mitt arbeidsredskap. Jeg begynte å behandle den som en maskin som trenger daglig vedlikehold. Dette forlenget karrieren min."