I motsetning til Formel 1, utsetter MotoGP Qatar Grand Prix fra april til november

HQ

MotoGP har bekreftet at Qatar Grand Prix, som var planlagt i april, er utsatt til november på grunn av konflikten i Midtøsten. Det er en annen avgjørelse enn i Formel 1, som bestemte seg for å avlyse Grand Prixet helt, som ikke vil bli erstattet med løp på andre arenaer, noe som betyr at F1-sesongen blir to løp kortere.

MotoGP-sesongen 2026 forblir den samme, men med en omrokkering av datoene. Hullet etter Qatar GP fylles ikke, men utsettelsen til 8. november betyr at sesongens to siste Grand Prix, i Portimao og Valencia, flyttes en uke tilbake, og finner nå sted 22. november og 29. november.

Etter åpningsløpet i Thailand fortsetter MotoGP denne helgen i Brasil, 20.-22. mars, uken etter i Austin, USA (27.-29. mars), og deretter er det en måneds pause frem til Spanias Grand Prix i Jerez 24.-26. april.