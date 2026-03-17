Venezuela møter USA i finalen i World Baseball Classic

HQ

World Baseball Classic 2026 har allerede levert en stor overraskelse, da Venezuela beseiret Italia i semifinalen og nådde sin første finale i den største internasjonale baseballturneringen. Deres rival? United States, som beseiret Den dominikanske republikk på vei til sin tredje World Baseball Classic-finale på rad og sin andre tittel.

Dette er første gang Venezuela når finalen i World Baseball Classic, og bare andre gang de når finalen (endte på tredjeplass i 2009), selv om det bare har vært seks utgaver av dette "baseball-verdensmesterskapet" som i praksis erstattet det virkelige baseball-VM som ble arrangert mellom 1938 og 2011, et mesterskap dominert av Cuba som Venezuela vant tre ganger (og USA fire ganger).

Italia var det eneste europeiske laget som var igjen i turneringen etter kvartfinalene, og de vant alle sine gruppespillkamper og slo senere ut en av favorittene, Puerto Rico, noe som mange beskrev som et "eventyrlig løp", ettersom baseball er en mye større sport i de karibiske landene. Nå har de sjansen til å bli det eneste europeiske laget som har vunnet bronse i World Baseball Classic (Nederland endte på fjerdeplass to utgaver på rad, i 2013 og 2017).

Mesterskapskampen i World Baseball Classic 2026 mellom Venezuela og USA spilles 17. mars kl. 20:00 ET i Miami (kl. 01:00 CET på onsdag i europeisk tid, 00:00 GMT).