Nintendo Switch 2s nyeste System Update skal få Switch 1-spill til å kjøre bedre i håndholdt

Nintendo har avslørt notatene for den neste systemoppdateringen for Switch 2-konsollen, som faktisk bringer massevis av funksjoner og forbedringer til det bærbare hybridoppfølgersystemet. Det er forbedringer til GameChat, automatiske opplastinger fra Album, flere lokaliseringsalternativer, pluss en veldig spennende funksjon kalt Handheld Mode Boost.

Denne sistnevnte funksjonen er i hovedsak en måte for Nintendo å få Switch 1-spill til å kjøre bedre på Switch 2-systemer, ved å få dem til å kjøre Switch 1 TV-modus som den grunnleggende Switch 2-håndholdte modusen. Det sies at det bare er satt til å fungere på kompatibel programvare, og at det kan føre til problemer med funksjonaliteten, men hvis det fungerer, skal Switch 1-spill nå se bedre ut når de spilles i håndholdt på Switch 2.

Utover dette er oppdateringsnotatene ganske omfattende og inkluderer til og med forbedringer av flymodus, eShop, foreldrekontroll og mer. Se hele oppdateringsnotatene nedenfor.

Endret teksten og animasjonene på skjermen når du laster inn et virtuelt spillkort i HOME-menyen.

Lagt til muligheten til å lagre notater om venner på vennelisten din. Innholdet i notatene vises ikke for venner.



Lagt til muligheten til å se og redigere disse notatene fra Nintendo Switch-appen. Appen må være på versjon 3.3.0 eller nyere for å bruke denne funksjonen.



Følgende funksjoner ble lagt til for å støtte GameChat:



Lagt til muligheten til å invitere venner til GameChat-rom du deltar i. Noen venner kan kanskje ikke inviteres, for eksempel overvåkede kontoer.



Venner som ikke har fullført det første GameChat-oppsettet, kan nå inviteres til GameChat. Noen venner kan kanskje ikke inviteres, for eksempel overvåkede kontoer eller de som ikke har brukt en Nintendo Switch 2.



Det kan ta en stund før denne endringen gjenspeiles etter at du har oppdatert konsollen til systemversjon 22.0.0.



Kvaliteten på spillskjermen som deles i en GameChat når den utvides, er forbedret.



Lagt til muligheten til å spole 10 sekunder tilbake/fram 10 sekunder med ZL- og ZR-knappene når du ser på en video i fullskjerm i News eller Nintendo eShop.

Lagt til muligheten til å legge til følgende data i "Automatic Uploads" fra Album .



Videoklipp, video lagret som skjermbilde og skjermbilde med tekst.



Lagt til portugisisk (Portugal) og russisk i "GameChat Voice ⇔ Tale til tekst"-språkene i Tilgjengelighet.

Tekst-til-tale, under Tilgjengelighet, kan nå lese opp teksten i Album og under førstegangsoppsett.



Se Nintendo Switch 2 Førstegangsoppsett og tilkobling for instruksjoner om hvordan du slår på tekst-til-tale i førstegangsoppsettet.



Lagt til muligheten til å se fordelingen av lagringskapasitet etter datatype for systemminnet og microSD Express-kortet.

Lagt til muligheten til å utføre en lydtest når "Linear PCM 5.1 Surround" er valgt for TV-lyd i Audio.

Endret regionen "Hong Kong/Taiwan/Sør-Korea" til "Hong Kong/Taiwan/Sør-Korea/Sørøst-Asia" i Enhet.

Lagt til "Handheld Mode Boost" i Nintendo Switch Software Handling i System.



Handheld Mode Boost vil føre til at kompatibel Switch-programvare kjører som om den var i TV-modus, slik at visse funksjoner kan bli påvirket. Se beskrivelsen på enheten for mer informasjon.



Følgende funksjoner ble lagt til i flymodus:



Når flymodus er aktivert, lagres og brukes de tidligere angitte innstillingene for Bluetooth, Wi-Fi eller NFC i flymodus.



Lagt til muligheten til å aktivere eller deaktivere Bluetooth, Wi-Fi eller NFC individuelt i flymodus fra Hurtiginnstillinger.



Lagt til muligheten til å se et varsel i Nintendo Switch Parental Controls smart-enhetsapplikasjon når PIN-koden for foreldrekontroll er tastet inn på konsollen. Dette kan også settes opp til å være et push-varsel til smartenheten din.



Appen må være på versjon 2.4.0 eller høyere for å bruke denne funksjonaliteten.



Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å forbedre brukeropplevelsen