Gato Roboto og Gunbrella utviklerne vender tilbake for piksel-dungeon-scroller Dark Scrolls

Devolver Digital har nettopp avslørt et av de neste spillene de skal utgi. Dette er kjent som Dark Scrolls, og regnes som en "pixel-perfect dungeon scroller" som samler utfordrende gameplay og roguelike progresjon, med prosjektet laget av utviklerne av Gato Roboto, Gunbrella og Demon Throttle, nemlig folkene over på Doinksoft.

Dark Scrolls er et spill som vil gi spillerne i oppgave å jobbe gjennom håndlagde rom som er bundet sammen gjennom prosedyregenerering, alt for å sikre at ingen to 'løp' føles like. På samme måte er det flere spillbare karakterer å mestre, med ni særegne alternativer som gir unike våpen og verktøy til opplevelsen, og som kan oppgraderes og tilpasses med pyntegjenstander og andre gjenstander.

Vi har blitt fortalt at Dark Scrolls vil inneholde solo- eller flerspilleraction, og at flerspillerelementet spenner over både lokal og online spilling. Den visuelle retningen anses som gammeldags med SFX, musikk og pikselgrafikk som er ment å gjenspeile "klassiske spill fra gamle dager" til tross for at det har moderne kontroller og design. Når Dark Scrolls lanseres en gang senere i år, vil det også debutere på både PC og Nintendo Switch.

Doinksofts Cullen Dwyer forklarer på en morsom måte hvorfor de ønsket å lage Dark Scrolls: "Når jeg søker etter 'roguelike', finner jeg ikke det jeg leter etter. Jeg får opp et pokerspill eller et pachinko-spill eller en inderlig fortelling om en gresk gud eller et Yu-Gi-Oh! kortspill. Hvordan er de i det hele tatt som en 1980-talls turbasert, grid-locked dungeon crawler som du kan spille på kommandolinjen med vim-kontrollbindinger? De har "tilfeldighet"? Patetisk. Og her er jeg, en del av problemet. Kan like gjerne kalle det en Metroidvania også."

Du kan se en trailer for Dark Scrolls nedenfor, samt noen bilder av spillet.