Senegal anker fratakelsen av AFCON-tittelen til CAS: "Cupen vil ikke forlate landet"

Senegal har reagert med indignasjon på kunngjøringen om at Marokko har blitt erklært som vinnere av Afrikamesterskapet i fotball 2025, og dermed fratatt tittelen de vant for to måneder siden, da de slo Marokko 1-0 i finalen i Rabat. Det marokkanske fotballforbundet hevdet at da de senegalesiske spillerne forlot banen i protest mot en dommeravgjørelse, innebar det at de hadde tapt kampen, men de kom tilbake 14 minutter senere, og kampen endte med seier.

I en uttalelse på sosiale medier etter at nyheten ble kjent, fordømte det senegalesiske fotballforbundet "denne urettferdige, uhørte og uakseptable avgjørelsen, som bringer afrikansk fotball i vanry. For å forsvare sine rettigheter og interessene til senegalesisk fotball, vil forbundet så snart som mulig innlede en ankeprosedyre for Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne".

Abdoulaye Seydou Sow, generalsekretær i SFF, la til i et intervju med Le Soleil (via RMC) at "Det afrikanske fotballforbundet (CAF) er korrupt, og reaksjonene verden over etter denne avgjørelsen bekrefter total opprørthet", og at cupen ikke kommer til å forlate landet. " Kampen er langt fra over. Jeg vil berolige alle senegalesere. Senegal har retten og seieren er på sin side. Pokalen vil ikke forlate landet."

Han beskrev også avgjørelsen som "en parodi og basert på absolutt ingenting", uten juridisk grunnlag, i den senegalesiske kringkasteren RTS1 (via Reuters), og la til mistanke om at rettsavgjørelsen var fikset: "Da høringen begynte, hadde vi allerede alvorlig tvil - det er tydelig at dommeren ikke kom for å avgjøre saken, han kom for å utføre ordre."