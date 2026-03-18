Ferrari og Mercedes krangler om fem sekunders pre-start-regel i Formel 1: "Nok er nok"

Mercedes og Ferrari er de to mest suksessrike teamene så langt i Formel 1 etter to løp. Mercedes vinner klart, med 98 poeng, foran Ferraris 67 poeng (McLaren ligger på tredjeplass svært langt bak med 18 poeng). Begge løpene i Australia og Kina endte med de to Mercedesene (George Russell og Andrea Kimi Antonelli) etterfulgt av de to Ferrariene (Charles Leclerc og Lewis Hamilton).

Det nye Formel 1-reglementet har skapt splittelse mellom førere, team og fans. Mercedes og Ferrari er stort sett innforstått med dem (Hamilton sier at han elsker å kjøre med dem), men er uenige om en ny regel, en fem sekunders forsinkelse før start som hjelper førerne bakerst i feltet med å få motorene i gang før selve løpet.

Mercedes mener at Ferrari har dratt nytte av denne regelen i de to første løpene, og at de var "egoistiske og litt dumme" da de blokkerte regelendringene. Ferraris teamsjef Fred Vasseur svarte på Mercedes' påstander, og forklarer hvorfor "nok er nok" og ikke vil støtte ytterligere endringer i denne regelen (via Sky Sports).

"Vi har allerede endret startregelen massivt med fem-sekunders historien. For ett år siden gikk jeg til FIA. Jeg løftet hånden på startprosedyren for å si 'gutter, det blir vanskelig'. Svaret var klart og tydelig at vi må designe bilen slik at den passer til reglementet, og ikke endre reglementet slik at det passer til bilen.

"Vi designet bilen slik at den passet til reglementet, og endringen av de fem sekundene, blålys-historien, hjalp oss ikke i det hele tatt, men jeg tror nok er nok på et tidspunkt, la Vasseur til, og sa også at for ham er saken avsluttet.