Aryna Sabalenka kommer kanskje aldri tilbake til Dubai Championship igjen etter direktørens kommentarer

Aryna Sabalenka, som står foran sin debut i Miami Open på torsdag, snakket på pressekonferansen om ordene fra Dubai Championship-direktør Salah Tahlak, som pekte direkte på Sabalenka og daværende verdenstoer Iga Swiatek for å ha trukket seg fra WTA 1000-turneringen. Tahlak sa at grunnene til at de trakk seg var "merkelige", og at det burde være strengere straffer for spillere som dropper turneringer, blant annet ved å trekke rankingpoeng.

"Jeg synes det er latterlig. Jeg synes ikke han viste seg fra sin beste side. For meg er det faktisk så trist å se at turneringslederne og turneringene ikke beskytter oss som spillere ", sa den hviterussiske spilleren, som begrunnet skulkingen med en mindre skade.

"De bryr seg bare om sitt (salg), om turneringen sin, og det er det. Kommentaren hans var latterlig. Jeg er ikke sikker på om jeg noen gang vil dra dit etter kommentaren hans. For meg er det for mye."

Sabalenka skapte overskrifter i begynnelsen av sesongen om at hun foretrakk å risikere økonomiske sanksjoner for å stå over noen turneringer. Hun gjentok seg selv: "Da vi gikk inn i denne sesongen, bestemte vi oss for ... å prioritere helsen min og sørge for at vi har disse små hullene i kalenderen der jeg kan nullstille, lade opp, jobbe og være bedre forberedt til større turneringer".

WTA forplikter toppspillere til å delta i alle fire Grand Slams, 10 WTA 1000-turneringer og minst seks WTA 500-turneringer. Mange spillere har klaget over den krevende kalenderen, som øker risikoen for skader. Mot slutten av forrige sesong økte antallet skader.