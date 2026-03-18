Kvartfinalene i UEFA Champions League er bekreftet: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...
Dette er kampene i kvartfinalene i Champions League neste uke.
Åttendedelsfinalene i Champions League er ferdigspilt, og vi vet at alle åtte lagene er kvalifisert for kvartfinalene, som spilles mellom 7.-8. april og 14.-15. april.
Barcelona slo Newcastle 7-2 tidligere, og senere scoret Bayern og Liverpool fire mål mot Galatasaray og Atalanta for å kvalifisere seg til kvartfinalen. Tottenham slår Atlético de Madrid, men Atleti går videre med 7-2 sammenlagt. De gjør Real Madrid, Arsenal, PSG og Sporting, som avsluttet sine utslagsrunder tirsdag, selskap.
Kvartfinalene i Champions League 2025/26 (eksakte datoer og klokkeslett er ikke fastsatt):
- Real Madrid mot Bayern München (Bayern spiller returoppgjøret hjemme)
- Arsenal mot Sporting (Arsenal spiller returoppgjøret hjemme)
- Barcelona mot Atlético de Madrid (Atleti spiller returoppgjøret hjemme).
- PSG vs. Liverpool (Liverpool spiller returoppgjøret hjemme)
Deretter spilles semifinalene mellom 28.-29. april og 5.-6. mai, med finale 30. mai.
Totalt tre spanske klubber blant de åtte siste, to engelske, en tysk, en portugisisk og en italiensk hver. Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?