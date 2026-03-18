Kvartfinalene i UEFA Champions League er bekreftet: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...

Åttendedelsfinalene i Champions League er ferdigspilt, og vi vet at alle åtte lagene er kvalifisert for kvartfinalene, som spilles mellom 7.-8. april og 14.-15. april.

Barcelona slo Newcastle 7-2 tidligere, og senere scoret Bayern og Liverpool fire mål mot Galatasaray og Atalanta for å kvalifisere seg til kvartfinalen. Tottenham slår Atlético de Madrid, men Atleti går videre med 7-2 sammenlagt. De gjør Real Madrid, Arsenal, PSG og Sporting, som avsluttet sine utslagsrunder tirsdag, selskap.

Kvartfinalene i Champions League 2025/26 (eksakte datoer og klokkeslett er ikke fastsatt):



Real Madrid mot Bayern München (Bayern spiller returoppgjøret hjemme)



Arsenal mot Sporting (Arsenal spiller returoppgjøret hjemme)



Barcelona mot Atlético de Madrid (Atleti spiller returoppgjøret hjemme).



PSG vs. Liverpool (Liverpool spiller returoppgjøret hjemme)



Deretter spilles semifinalene mellom 28.-29. april og 5.-6. mai, med finale 30. mai.

Totalt tre spanske klubber blant de åtte siste, to engelske, en tysk, en portugisisk og en italiensk hver. Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?