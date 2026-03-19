Leo Messi scoret sitt 900. mål i karrieren, men er ute av CONCACF Champions Cup

Leo Messi hadde en bittersøt kveld: Han scoret sitt 900. mål i karrieren, men laget hans Inter Miami ble eliminert fra CONCACAF Champions Cup, en konkurranse som nok en gang glir fra Messi og Miami.

Det var returoppgjøret i CONCACAF Champions Cup mot Nashville, som endte 1-1. Det første oppgjøret endte 0-0, men Nashville kvalifiserte seg på bortebane, og gjør dermed LAFC, Cruz Azul, Club América, Seattle Sounders og Toluca selskap i det som tilsvarer Champions League i Nord- og Mellom-Amerika.

Som rapportert av ESPN, var Champions Cup prioritert av Inter Miamis medeier Jorge Mas, og han ba trener Javier Mascherano om å hvile spillerne i MLS-kampene for å forberede seg bedre til midtukekampen. Naturligvis var det en stor skuffelse å tape i åttedelsfinalen, den tidligste utgangen siden debuten i konkurransen i 2024.

Ikke en kamp som Messi vil huske som kampen der han scoret sitt 900. mål i karrieren. Det gjør det til seks i 2026, 69 siden han kom til Inter Miami.