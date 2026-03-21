Forhåndsvisning av Carabao Cup-finalen: Manchester City mot Arsenal på søndag

Arsenal og Manchester City tar en pause fra løpet om Premier League-tittelen med Carabao Cup: det første og andre laget i ligaen har også vært best i den innenlandske cupen, og møtes på søndag en måned før deres planlagte kamp i Premier League (19. april).

Finalen har tiltrukket seg interesse verden over på grunn av de to finalistenes høye profil: Noen ser Arsenal som små favoritter på grunn av deres sterkere resultater både i Premier League og Champions League, men få kan utelukke Manchester City, med mer erfaring og uten tvil mer kvalitet enn Arsenal, et lag som mange har kritisert for at de er for pålitelige på dødballer for å score mål og vinne kamper med minst mulig margin.

EFL Cup-finalen mellom Arsenal og Manchester City på Wembley Stadium starter kl. 16:30 GMT (17:30 CET) søndag 22. mars.

Hvem har vunnet EFL Cup-trofeer?

Manchester City ligger på andreplass i ligacupen gjennom tidene, bak Liverpool, men det er en stund siden deres siste trofé, i 2020/21, det siste av fire på rad. Arsenal har imidlertid bare vunnet tittelen to ganger, i 1987 og 1993. I fjor ble Liverpool slått ut av Newcastle.

La oss ikke glemme at FA-cupen (som mange anser som mer prestisjefylt enn EFL-cupen) fortsatt er i kvartfinalestadiet, som spilles 4.-5. april: Manchester City skal spille mot Liverpool og Arsenal mot Southampton.

