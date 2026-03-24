Landslagspausen i mars 2026: Liste over vennskapskamper for Spania, Tyskland, England, Frankrike...

Alle vennskapskampene mellom 26. mars og 31. mars, under sluttspillet i VM.

Den siste landslagspausen i fotball før VM 2026 i juni finner sted senere denne uken og uken etter, med noen nøkkelkamper: sluttspillet mellom forbundene og siste fase av EM-kvalifiseringen, med de seks gjenværende plassene til VM, og land som Italia, Danmark, Irland, Sverige og Tsjekkia som fortsatt er med i kampen.

Resten av landene som allerede har kvalifisert seg til VM (eller ikke har gjort det), skal fortsatt spille i mars, mellom 25. og 31. mars, en serie vennskapskamper som ikke har så stor betydning utover å fungere som en generalprøve for VM i juni. Her er alle vennskapskampene du kan følge denne måneden :

Vennskapskamper fra 25. mars til 1. april:

(Tider i CET eller CEST etter helgens tidsomstilling, en time tidligere i Storbritannia).

Onsdag 25. mars:


  • Kasakhstan mot Namibia: 13:00

Torsdag 26. mars


  • Tanzania mot Liechtenstein: 15:30

  • Moldova mot Litauen: 16:00

  • Georgia mot Israel: 18:00

  • Kypros mot Hviterussland: 18:00

  • Brasil mot Frankrike: 21:00

Fredag 27. mars


  • Kroatia mot Colombia: 00:30

  • New Zealand mot Finland: 07:15

  • Salomonøyene mot Bulgaria: 09:30

  • Kenya mot Estland: 17:00

  • Østerrike mot Ghana: 18:00

  • Montenegro mot Andorra: 18:00

  • Hellas mot Paraguay: kl. 20.00

  • Nederland mot Norge: 20:45

  • Sveits mot Tyskland: 20:45

  • England mot Uruguay: 20:45

  • Spania mot Serbia: 21:00

Lørdag 28. mars


  • San Marino mot Færøyene: 15:00

  • Aserbajdsjan mot St. Lucia: 16:00

  • Ungarn mot Slovenia: 18:00

  • Canada mot Island: 18:00

  • Skottland mot Japan: 18:00

  • USA mot Belgia: 20:30

Søndag 29. mars


  • Mexico mot Portugal: 03:00

  • Litauen mot Georgia 15:00

  • Armenia mot Hviterussland: 16:00

  • Colombia mot Frankrike: 21:00

Mandag 30. mars


  • Cabo Verde mot Finland: 05.00

  • Kypros mot Moldova: 18.00

  • Tyskland mot Ghana: 20.45

Tirsdag 31. mars


  • Kasakhstan mot Komorene: 14:00

  • Norge mot Sveits: 18:00

  • Montenegro mot Slovenia: 18:00

  • San Marino mot Andorra: 18:00

  • Serbia mot Saudi-Arabia 18:00

  • Haiti mot Island: 18:30

  • Ungarn mot Hellas: 19:00

  • Cote d'Ivoir mot Skottland: 20:30

  • Nederland mot Ecuador: 20:45

  • England mot Japan: 20:45

  • Østerrike mot Korea: 20:45

  • Spania mot Egypt: 21:00

Onsdag 1. april


  • USA mot Portugal: 01:00

  • Brasil mot Kroatia: kl. 02.00

  • Mexico mot Belgia: 03:00

