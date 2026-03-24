Landslagspausen i mars 2026: Liste over vennskapskamper for Spania, Tyskland, England, Frankrike...

Den siste landslagspausen i fotball før VM 2026 i juni finner sted senere denne uken og uken etter, med noen nøkkelkamper: sluttspillet mellom forbundene og siste fase av EM-kvalifiseringen, med de seks gjenværende plassene til VM, og land som Italia, Danmark, Irland, Sverige og Tsjekkia som fortsatt er med i kampen.

Resten av landene som allerede har kvalifisert seg til VM (eller ikke har gjort det), skal fortsatt spille i mars, mellom 25. og 31. mars, en serie vennskapskamper som ikke har så stor betydning utover å fungere som en generalprøve for VM i juni. Her er alle vennskapskampene du kan følge denne måneden :

Vennskapskamper fra 25. mars til 1. april:

(Tider i CET eller CEST etter helgens tidsomstilling, en time tidligere i Storbritannia).

Onsdag 25. mars:



Kasakhstan mot Namibia: 13:00



Torsdag 26. mars



Tanzania mot Liechtenstein: 15:30



Moldova mot Litauen: 16:00



Georgia mot Israel: 18:00



Kypros mot Hviterussland: 18:00



Brasil mot Frankrike: 21:00



Fredag 27. mars



Kroatia mot Colombia: 00:30



New Zealand mot Finland: 07:15



Salomonøyene mot Bulgaria: 09:30



Kenya mot Estland: 17:00



Østerrike mot Ghana: 18:00



Montenegro mot Andorra: 18:00



Hellas mot Paraguay: kl. 20.00



Nederland mot Norge: 20:45



Sveits mot Tyskland: 20:45



England mot Uruguay: 20:45



Spania mot Serbia: 21:00



Lørdag 28. mars



San Marino mot Færøyene: 15:00



Aserbajdsjan mot St. Lucia: 16:00



Ungarn mot Slovenia: 18:00



Canada mot Island: 18:00



Skottland mot Japan: 18:00



USA mot Belgia: 20:30



Søndag 29. mars



Mexico mot Portugal: 03:00



Litauen mot Georgia 15:00



Armenia mot Hviterussland: 16:00



Colombia mot Frankrike: 21:00



Mandag 30. mars



Cabo Verde mot Finland: 05.00



Kypros mot Moldova: 18.00



Tyskland mot Ghana: 20.45



Tirsdag 31. mars



Kasakhstan mot Komorene: 14:00



Norge mot Sveits: 18:00



Montenegro mot Slovenia: 18:00



San Marino mot Andorra: 18:00



Serbia mot Saudi-Arabia 18:00



Haiti mot Island: 18:30



Ungarn mot Hellas: 19:00



Cote d'Ivoir mot Skottland: 20:30



Nederland mot Ecuador: 20:45



England mot Japan: 20:45



Østerrike mot Korea: 20:45



Spania mot Egypt: 21:00



Onsdag 1. april