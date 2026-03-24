Zidane tilbake på forsiden av L'Équipe etter at nye rykter om hans neste trenerrolle er avslørt

Det har vært antatt en stund at Zinedine Zidane vil innta rollen som hovedtrener for det franske landslaget etter VM 2026, etter at Didier Deschamps kunngjorde at han vil trekke seg uansett hva som skjer i turneringen.

Og nå, med les Bleus samlet og på trening for et par vennskapskamper denne uken (Brasil og Colombia 26. og 29. mars), er fokuset igjen rettet mot Zidane, ettersom nye rykter avslører detaljer om Zidanes kommende ankomst til landslaget.

Til og med den prestisjetunge avisen L'Équipe kommer ut 24. mars med et bilde av Zidane på forsiden :

Philippe Diallo "vet navnet" på Frankrikes neste landslagstrener

Det begynte med at Philippe Diallo, president i det franske fotballforbundet, i et intervju med Le Figaro søndag sa at han allerede vet navnet på Deschamps' etterfølger. Alle antar at navnet begynner på Z, og at etternavnet også begynner på Z.

Ifølge RMC Sport jobber Zidane for tiden mot det målet, og er nå i ferd med å sette sammen sin trenerstab, som kan inkludere noen "lojale medlemmer" fra Frankrike-troppen fra 1998, som Alain Boghossian, tidligere midtbanespiller som nå jobber som ekspert, i tillegg til at han snakker jevnlig med Henri Emile, 84-åringen som trente Frankrike mellom 1980 og 2004.

Hvis Zinedine Zidane blir annonsert som ny landslagssjef for det franske landslaget, blir det bare hans andre landslag som trener, etter hans to opphold i Real Madrid, det siste ut 2021, og hans forrige opphold i Real Madrid Castilla.