Sesongplan for grus: Alle ATP- og WTA-turneringer våren 2026 før Roland Garros

HQ

Miami Open er over, og med det er den første delen av tennissesongen 2026 på utendørs hardcourtbaner over. Det er tid for grus, med turneringer som inkluderer tre Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid, Roma), tre ATP 500 (Barcelona, München og Hamburg) og til slutt Roland Garros mellom 24. mai og 7. juni.

Selv om noen turneringer på grus har funnet sted tidligere i år (Buenos Aires, Rio de Janeiro og Chile i februar og mars), begynner den "offisielle" grussesongen for ATP og WTA nå, med noen ATP- og WTA 250-turneringer som starter i dag mandag i Bucuresti, Houston, Bogotá og Marrakech.

Dette er de kommende ATP- og WTA-turneringene på grus mellom april og juni 2026 :

ATP, WTA 250



Tiriac Open, Bucuresti (ATP 250) - 30. mars-5. april



Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) - 30. mars-5. april



U.S. Men's Clay Court Championship, Houston (ATP 250) - 30. mars - 5. april



Grand Prix Hassan II, Marrakech (ATP 250) - 30. mars-5. april



Open de Rouen (WTA 250) - 13.-19. april



Geneva Open (ATP 250) - 17. april-23. mai



Morocco Open (WTA 250) - 18.-24. mai



ATP, WTA 500



Charleston Open (WTA 500) - 30. mars-5. april



Linz Open (WTA 500) - 5.-12. april



Barcelona Open (ATP 500) - 13.-19. april



Stuttgart Open (WTA 500) - 13.-19. april



München Open (ATP 500) - 13.-19. april



Hamburg Open (ATP 500) - 6.-17. mai



Internationaux de Strasbourg (WTA 500) - 18.-24. mai



Masters 1000 ATP, WTA



Monte-Carlos Masters (ATP), 5.-12. april



Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22. april-3. mai



Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6.-17. mai



Grand Slam



Roland Garros, 24. mai - 14. juni



Gleder du deg til grussesongen 2026 i tennis som leder frem til Roland Garros?