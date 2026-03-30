Sesongplan for grus: Alle ATP- og WTA-turneringer våren 2026 før Roland Garros

Alle ATP- og WTA-turneringene fra 250 til Masters 1000, som leder frem til Roland Garros 2026.

Miami Open er over, og med det er den første delen av tennissesongen 2026 på utendørs hardcourtbaner over. Det er tid for grus, med turneringer som inkluderer tre Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid, Roma), tre ATP 500 (Barcelona, München og Hamburg) og til slutt Roland Garros mellom 24. mai og 7. juni.

Selv om noen turneringer på grus har funnet sted tidligere i år (Buenos Aires, Rio de Janeiro og Chile i februar og mars), begynner den "offisielle" grussesongen for ATP og WTA nå, med noen ATP- og WTA 250-turneringer som starter i dag mandag i Bucuresti, Houston, Bogotá og Marrakech.

Dette er de kommende ATP- og WTA-turneringene på grus mellom april og juni 2026 :

ATP, WTA 250


  • Tiriac Open, Bucuresti (ATP 250) - 30. mars-5. april

  • Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) - 30. mars-5. april

  • U.S. Men's Clay Court Championship, Houston (ATP 250) - 30. mars - 5. april

  • Grand Prix Hassan II, Marrakech (ATP 250) - 30. mars-5. april

  • Open de Rouen (WTA 250) - 13.-19. april

  • Geneva Open (ATP 250) - 17. april-23. mai

  • Morocco Open (WTA 250) - 18.-24. mai

ATP, WTA 500


  • Charleston Open (WTA 500) - 30. mars-5. april

  • Linz Open (WTA 500) - 5.-12. april

  • Barcelona Open (ATP 500) - 13.-19. april

  • Stuttgart Open (WTA 500) - 13.-19. april

  • München Open (ATP 500) - 13.-19. april

  • Hamburg Open (ATP 500) - 6.-17. mai

  • Internationaux de Strasbourg (WTA 500) - 18.-24. mai

Masters 1000 ATP, WTA


  • Monte-Carlos Masters (ATP), 5.-12. april

  • Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22. april-3. mai

  • Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6.-17. mai

Grand Slam


  • Roland Garros, 24. mai - 14. juni

Gleder du deg til grussesongen 2026 i tennis som leder frem til Roland Garros?

Lukas Gojda / Shutterstock

