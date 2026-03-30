Den kenyanske langdistanseløperen Albert Korir, vinner av NY Marathon 2021, utestenges i fem år

Albert Korir, kenyansk langdistanseløper og vinner av New York Marathon 2021, har blitt utestengt i fem år av Athletics Integrity Unit (AIU), etter å ha innrømmet doping. Han ble midlertidig suspendert i januar for bruk av et forbudt stoff (Continuous erythropoietin receptor activator, CERA) i tre tester utenfor konkurranse som ble gjennomført i Kenya i oktober i fjor.

Som et resultat av dette får 32-åringen ikke lov til å konkurrere før 7. januar 2031. Han beholder seieren i New York Marathon 2021, men blir fratatt tredjeplassen i New York City Marathon i november 2025.

Ifølge AIU var straffen ment å være fire år, men ble økt til seks år på grunn av skjerpende omstendigheter, og ble senere redusert med ett år på grunn av hans tidlige innrømmelse og aksept av straffen.

For åtte måneder siden ble også verdensrekordholderen i maraton for kvinner, Ruth Chepng'etich, suspendert for doping. Ifølge AFP har mer enn 140 kenyanske løpere, de fleste av dem langdistanseløpere, blitt straffet for doping etter en rekke skandaler i forbindelse med OL i Rio i 2016, som førte til at de ikke ble godkjent av Verdens antidopingbyrå (WADA).