HQ

Fotballlegenden Ronaldo Nazário, som vant VM to ganger med Brasil i 1994 og 2002, stoler på at trener Carlo Ancelotti kan snu situasjonen for Canarinha, som så langt ikke har klart å forbedre stemningen i laget, som slet med å kvalifisere seg til turneringen. Etter et 2-1-tap mot Frankrike i en vennskapskamp, slo de imidlertid Kroatia 3-1 på tirsdag, med mål av Danilo, Thiago og Martinelli.

"Jeg er sikker på at han vil hjelpe oss med å finjustere de små detaljene som mangler før VM", uttalte Ronaldo i et intervju med det brasilianske fotballforbundet (CBF) via EFE. Ronaldo besøkte lagets treningsleir i Orlando før kampen mot Kroatia, der Endrick leverte en assist og endelig innfridde løftet om å være fremtiden på det brasilianske landslaget.

Ronaldo beskrev den nåværende brasilianske troppen som "utrolig talentfull", og beskrev Ancelotti, som han jobbet med i Milan, som en "imponerende god" trener. Han sier også at Brasil "alltid vil være favoritt" til et VM, selv om landet nå er langt fra å være i tet, og selv lokalpressen ikke er like entusiastisk...