Den fullstendige listen over lagene til VM 2026 ble klar tirsdag, med Irak og DR Kongo som de siste lagene som kvalifiserte seg, og med eliminering av Italia, noe som skapte et jordskjelv i italiensk presse og fotballverdenen som helhet. Sommerens VM blir det største VM noensinne, med 48 lag, inkludert noen svært uvanlige som Haiti, Curaçao, Tyrkia, Iran, DR Kongo og Irak.

Det har imidlertid vært noen bemerkelsesverdige fravær, og noen kjente stjerner vil gå glipp av turneringen, og potensielt deres siste sjanse til å delta i et verdensmesterskap på grunn av alderen. Kanskje ikke noe navn er større enn Robert Lewandowski, etter at Polen ble slått ut av Sverige. Barcelona-angriperen, som har scoret 89 ganger for Polen, er 37 år gammel og kanskje ikke aktiv om fire år, til VM i 2030.

Italias eliminering betyr at ingen italienske spillere vil være med i konkurransen. Den kanskje mest kjente av dem alle er målvakten Gianluigi Donnarumma, som ble kåret til turneringens spiller under EM 2020 i 2021. Danmark ble også slått ut etter straffesparkkonkurranse, og med dem Christian Eriksen, som med sine 34 år kanskje ikke er med i VM 2030.

Fra afrikanske land ble Guinea eliminert, og det samme ble Borussia Dortmund-spissen Serhou Guirassy, samt den tidligere Napoli-spissen Victor Osimhen fra Nigeria og Galatasaray. Nå i Marseille kan også Pierre-Emerick Aubameyang, fra Gabon, avslutte karrieren uten VM-deltakelse.

Andre bemerkelsesverdige fravær inkluderer :



Bryan Mbeumo - Kamerun, Manchester United



Dusan Vlahovic - Serbia, Juventus



Dominik Szoboszlai - Ungarn, Liverpool



Sandro Tonali - Italia, Newcastle



Milos Kerkez - Ungarn, Liverpool



Alexis Sanchez - Chile, Sevilla

