Det er på tide å møte foreldrene på nytt i Focker-In-Law trailer

I går ble vi lovet at den første traileren til Focker-In-Law skulle komme i ettermiddag, og det er nettopp det som har skjedd. Universal har delt et glimt av den kommende komediefilmen, som blir den fjerde i serien som startet med den tidløse Meet the Parents og deretter utviklet seg til Meet the Fockers og nå sist Little Fockers.

Focker-In-Law Little Fockers fortsetter generasjonshistorien og viser hvordan Henry, sønnen til Ben Stillers Greg og Teri Polos Pam Focker, navigerer i det å forlove seg med en kvinne som ser ut til å være en fullstendig mismatch for ham. Dette unge paret (Henry og Olivia Jones) spilles av Skyler Gisondo (Supermans Jimmy Olsen, passende nok...) og Ariana Grande.

Focker-In-Law vil også, som forventet, gjenforene noen av de andre kjernestjernene fra serien, inkludert Robert De Niro som Jack Brynes, Owen Wilson som Kevin Rawley og Blythe Danner som Dina Byrnes.

Se traileren for Focker-In-Law nedenfor, før premieren på kino 26. november.