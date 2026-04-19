Flavio Cobolli detroniserte Zverev fra München Open, og brøt sammen for å minnes en venn som gikk bort

Flavio Cobolli, som for øyeblikket er rangert som nummer 16 i verden, detroniserte Alexander Zverev fra München Open, en av hans favoritturneringer (han har vunnet den tre ganger, inkludert i fjor), med 6-3, 6-3. Dermed er det duket for en finale mot Ben Shelton (13:30 CEST på søndag) i ATP 500-turneringen på grus.

Seieren, hans første mot en topp 5-spiller, førte ham til hans fjerde finale i ATP-turneringen, etter å ha vunnet Tiriac Open i Romania (ATP 250) og Hamburg Open (ATP 500) i 2025; og nylig Mexican Open i februar 2026, en annen ATP 500-turnering, mot Frances Tiafoe. Cobolli sa det var litt tøft å spille mot ham, for Zverev er en av hans beste venner på touren, "han er en veldig bra fyr og vi har et godt forhold til alle på laget hans".

Men Cobolli, 23, var svært emosjonell under kampen lørdag, ettersom det var mindre enn 24 timer siden han fikk vite at en av hans nære venner fra tennisakademiet, Mattia Maselli, hadde gått bort, bare 13 år gammel. Etter kampen brøt han sammen i tårer, og dedikerte senere seieren til hans minne. "For hvert poeng jeg spiller, hver ball jeg berører, hvert skritt jeg tar, vil jeg tenke på deg. Tennisskolen vil aldri bli den samme uten deg, men jeg lover at du aldri vil bli glemt".