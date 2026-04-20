LaLiga setter opp farten: To kampdager på én uke, program for Barcelona, Madrid, Atleti...

Copa del Rey-finalen mellom Real Sociedad og Atlético de Madrid på søndag gjorde at det ikke ble spilt noen LaLiga-kamper forrige helg, så nå skal den hjemlige turneringen ta igjen det tapte denne uken, med to kampdager, 33. og 32. (teknisk sett etter den 33.), i løpet av syv dager, fra tirsdag 21. april til mandag 27. april, da den europeiske turneringen er tilbake for semifinaler (med kun to spanske lag, Atlético de Madrid og Rayo Vallecano i henholdsvis Champions League og Conference League).

LaLiga fortsetter i morgen med Real Madrids første kamp etter Champions League-eliminasjonen, hjemme mot Alavés, vel vitende om at håpet om en ligatittel nesten er borte ettersom Barcelona, som møter Celta Vigo på onsdag, har ni poengs forsprang.

Madrid spiller igjen på fredag mot Betis, mens Barça besøker Getafe på lørdag: Barcelona kan bli kronet til mester allerede helgen etter, 2. mai mot Osasuna... eller tidligere hvis Madrid ikke vinner denne uken.

LaLiga Kampdag 33/38

Tirsdag 21. april



Athletic Club mot Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST



Mallorca mot Valencia: 17:00 CEST / 16:00 BST



Real Madrid mot Alavés: 19:30 CEST / 18:30 BST



Girona mot Real Betis: 19:30 CEST / 18:30 BST



Onsdag 22. april



Elche mot Atlético Madrid: 17:00 CEST / 16:00 BST



Real Sociedad mot Getafe: 18:00 CEST / 17:00 BST



Barcelona mot Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST



Torsdag 23. april



Levante mot Sevilla: 17:00 CEST / 16:00 BST



Rayo Vallecano mot Espanyol: 18:00 CEST / 17:00 BST



Real Oviedo mot Villarreal: 19:30 CEST / 18:30 BST



LaLiga Kampdag 32/38

Fredag 24. april



Real Betis mot Real Madrid: 21:00 CEST / 20:00 BST



Lørdag 25. april



Alavés mot Mallorca: 14.00 CEST / 13.00 BST



Getafe mot Barcelona: 16:15 CEST / 15:15 BST



Valencia mot Girona: 18:30 CEST / 17:30 BST



Atlético de Madrid mot Athletic Club: 21:00 CEST / 20:00 BST



Søndag 26. april



Rayo Vallecano mot Real Sociedad: 14:00 CEST / 13:00 BST



Real Oviedo mot Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST



Osasuna mot Sevilla: 18:30 CEST / 17:30 BST



Villarreal mot Celta de Vigo: 21:00 CEST / 20:00 BST



Mandag 27. april