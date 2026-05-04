Hvordan kan FC Barcelona vinne LaLiga-tittelen i El Clásico neste søndag

FC Barcelona nærmer seg sin 33. ligatittel, og det kan skje under El Clásico neste søndag (21:00 CEST, 20:00 BST). Etter at Barcelona og Real Madrid vant sine kamper forrige helg, ligger Barça elleve poeng foran Real Madrid med tolv poeng igjen å spille om, noe som betyr at dersom Barcelona vinner eller spiller uavgjort i neste kamp og Real Madrid ikke gjør det, vil Barça bli kronet til mester på den 35. kampdagen.

Den uvanlige omstendigheten er at neste kamp blir FC Barcelona mot Real Madrid, nok en Clásico. Og for første gang i historien kan en ligatittel bli avgjort i en Clásico, en kamp mellom Barcelona og Madrid, noe som aldri har skjedd tidligere i historien.

Uavgjort vil være nok for Barcelona til å bli ligamestere på el Clásico, så Real Madrid er tvunget til å vinne på Spotify Camp Nou for i det minste å forsinke Barças feiring og unngå en ydmykelse, med det ekstra faktum at det vil være Barças andre ligatittel på rad, samtidig som det vil være Real Madrids femte troféløse sesong i dette århundret, etter 2004/05, 2005/06, 2009/10 og 2020/21.

Hvis Barcelona vinner kampen på søndag, vil de være 14 poeng foran Real Madrid, og nærmer seg rekorden for størst margin over Real Madrid i LaLiga (15 poeng i 2012/13-sesongen), og hvis Barcelona vinner de fire gjenværende kampene, som starter med El Clásico, vil de avslutte LaLiga med 100 poeng.