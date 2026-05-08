Resident Evil Requiem får minispill DLC for enspiller, Leon Must Die Forever

Etter å ha solgt over syv millioner eksemplarer, noe som gjør det til den raskest solgte delen i serien, har Resident Evil Requiem fått sin første gratis DLC, Leon Must Die Forever. Fra og med 8. mai er dette gratis for alle spillere som har kjøpt Resident Evil Requiem. Leon Must Die Forever er en ekstra spillmodus som låses opp etter at hovedspillet er fullført, og er en ekstra, gratis spillmodus som er fullpakket med alle kampene og all den actionen som Leon Kennedy er mest kjent for.

Som nevnt i et intervju med Requiems regissør, antydet Koshi Nakanishi at DLC ville være sentrert rundt kampsystemene som ble lagt ut i hovedspillet, og fra traileren som ble utgitt i går, kan vi definitivt se det.

Tidligere i april hadde det gått rykter om at Capcom har utviklet tilleggsinnhold for Resident Evil Requiem, ettersom de to tidligere delene i serien (Village og Biohazard) begge til slutt fikk et utvalg av tilleggsinnhold etter hovedspillet som spillerne kunne glede seg over.

I tillegg til denne lanseringen har det blitt gjort noen mindre feilrettinger, og til og med adaptive triggere, vibrasjonsfunksjoner og bevegelsessensorfunksjon for den trådløse DualSense-kontrolleren har blitt lagt til i spillet.