Liverpool avslører skulpturen til minne om Diogo Jota og André Silva som skal plasseres på Anfield

HQ

I fjor sommer ble Liverpool FC rammet av en utenkelig tragedie da Diogo Jota og hans bror André Silva omkom i en bilulykke i Spania. Flere hyllester ble betalt av Liverpool, det portugisiske landslaget, så vel som andre rivaliserende lag for å vise sin respekt.

I dag har den engelske klubben avslørt de første bildene av den nye skulpturen som skal stå på Anfield, til minne om de to brødrene, 28 og 25 år gamle, som omkom 3. juli. Minnesmerket har fått navnet "Forever 20", med referanse til Jotas trøyenummer 20, et trøyenummer som siden har blitt pensjonert.

Skulpturen forestiller et hjerte, en hyllest til Jotas målfeiring, men sett fra ulike vinkler avslører den også tallene 20 og 30, numrene på trøyene deres. Skulpturen inneholder også teksten til Jotas sang, som synges av supporterne på hver kamp i det 20. minutt.

Skulpturen vil stå på en sokkel av Granby Rock-stein, som er lasergravert med en dedikasjon til begge brødrene, og i selve sokkelen er det innlemmet mange av de fysiske hyllestene som ble etterlatt på Anfield, inkludert referanser til livene deres utenfor fotballen, som en videospillkontroll.

Skulpturen vil en gang i fremtiden bli plassert på 97 Avenue, stedet der tusenvis av hyllester ble plassert etter deres tragiske død.

Liverpool FC / ph.FAB Shutterstock