Ted Lasso-aktuelle Cristo Fernández signerer profesjonell fotballkontrakt med El Paso i USA

Den meksikanske skuespilleren Cristo Fernández er verdenskjent for å spille spiss i en oppdiktet fotballklubb, AFC Richmond, i den fremragende TV-serien Ted Lasso fra Apple TV+. Men det mange kanskje ikke vet, er at 35-åringen tidligere var fotballspiller selv, og spilte for Club Deportivo Estudiantes Tecos i Guadalajara i Mexico siden han var 15 år. En kneskade satte imidlertid en stopper for fotballkarrieren, og i stedet ble han skuespiller i kortfilmer og reklamefilmer, i tillegg til små roller i storfilmer som Transformers: Rise of the Beasts, Venom: The Last Dance og Sonic the Hedgehog 3.

Men livet har ofte en tendens til å etterligne kunsten, og Fernández har i en alder av 35 år blitt profesjonell fotballspiller, og har signert en kontrakt med El Paso Locomotive FC, et fotballag fra andredivisjon i profesjonell fotball i USA. Fernández har trent med Chicago Fire II, i MLS Next Pro, men har skrevet proffkontrakt med El Paso, i USL Championship, som for øyeblikket ligger på fjerdeplass i gruppe B etter ni kamper.

I en uttalelse på klubbens hjemmeside sier Fernández at "fotball har alltid vært en stor del av livet og identiteten min, og uansett hvor livet har ført meg, har drømmen om å konkurrere profesjonelt aldri virkelig forlatt hjertet mitt". El Paso-trener Junior González bekrefter at Cristo skal spille spiss, og at han er "et flott tilskudd til stallen vår, med enda en offensiv trussel". "Hans lidenskap for spillet og lederegenskaper for garderoben vår gjør at vi kan fortsette å dyrke den positive kulturen vi streber etter som klubb."

Ted Lasso ble avsluttet i 2023, men ble gjenopplivet for en fjerde sesong som debuterer på Apple TV i august, men Cristo Fernández er ikke forventet å dukke opp.