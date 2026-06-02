Real Madrid-president Florentino Pérez foreslår å selge 5 % av klubben "for å fastslå dens virkelige verdi"

Real Madrids president Florentino Pérez står foran sitt første reelle valg neste søndag, 7. juni, på 22 år: Siden han vant sitt andre valg i 2004, gikk av i 2006 og kom tilbake i 2009, har han aldri møtt opposisjon. Det er ventet at han vil vinne med et stort flertall av stemmene fra medlemmene, og at han tar med seg José Mourinho som ny trener.

I et intervju med El País har Pérez, 79, avslørt at noe av det første han vil gjøre hvis (eller når) han blir gjenvalgt, er å innkalle til en folkeavstemning for å offisielt gi klubbens medlemmer økonomisk eierskap i klubben. "Jeg kommer til å gi det økonomiske eierskapet til de 100 000 medlemmene. Å være Real Madrid-fan vil ikke lenger bare være en sentimental ting, slik det har vært frem til nå, men vil også bety å være eier av klubben på livstid."

Men for å kunne gjøre det, sier Pérez at han må selge en liten prosentandel av klubben, 5 %, til eksterne investorer, for å virkelig se hvor mye klubben er verdt. "Hvem sier at klubben er verdt 10 milliarder? Forbes? Det er ikke en verdivurdering. En verdivurdering er når noen kjøper en bitteliten del, 5 %, rett og slett for å fastslå verdien".

Pérez legger til at personen eller selskapet som eier de 5 % egentlig ikke får "noe tilbake", og at de ikke vil ha ansvaret, de vil bare bli assosiert med merkevaren. "Det vil være de 95 % av medlemmene som vil fortsette å ha ansvaret. Jeg vil ikke dø før jeg har sørget for at klubbens økonomiske verdier tilhører medlemmene. Den vil ikke tilhøre en tilfeldig person som tilfeldigvis er der, som ikke har penger og som er i stand til å ta opp et rovlån for å kjøpe Real Madrid", og pekte på sin rival ved valget, Enrique Riquelme, som han beskrev som "et syndikat av egeninteresser".

Valget i Real Madrid finner sted søndag 7. juni, og alle meningsmålinger gir Pérez et overveldende flertall av stemmene.