Fly i Tyrkia evakuert etter at det kom røyk ut av en bærbar powerbank

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Bærbare ladere, ofte kjent som powerbanks, fungerer på litium-ion-batterier og utgjør en alvorlig brannfare i fly, selv om mange ikke er klar over risikoen (eller velger å ignorere sikkerhetsreglene). Men passasjerene på en Pegasus Airlines-flyvning mellom Ankara og Izmir i Tyrkia kommer nok aldri til å glemme at de ble evakuert fra flyet etter at en powerbank fra en passasjer begynte å avgi røyk.

Turkiye Today rapporterer at flyet var i ferd med å lette fra Ankaras Esenboga-flyplass og forberedte seg på å fly til Izmir da det begynte å ryke fra en bærbar lader som tilhørte en av passasjerene.

Flyet tok aldri av og ble omdirigert til land, og alle passasjerene ble evakuert som en forholdsregel. Ingen personer kom til skade, og flyet ble ikke skadet, men passasjerene opplevde selvsagt en irriterende og betydelig forsinkelse.

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart innførte i mars i fjor nye spesifikasjoner for å "øke sikkerheten og tryggheten for både passasjerer og flyselskaper", som begrenser antallet slike enheter hver passasjer kan ta med seg til to, og forbyr bruk av dem under flyvningen (selv om besetningen vil ha lov til å bruke dem).

Powerbanks på mer enn 160 Wh er ikke tillatt på noe fly, og uansett kan ikke alle powerbanks, uansett effekt, plasseres i innsjekket bagasje, bare i håndbagasjen. I forrige måned endret et EasyJet-fly fra Hurghada i Egypt til London Luton kurs for å lande i Roma fordi en passasjer fortalte besetningsmedlemmene at en bærbar lader befant seg i flyets lasterom, meldte BBC....