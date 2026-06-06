Chronicles: Medieval viser frem en ny dynamisk spilltrailer på Summer Game Fest

Chronicles: Medieval I forbindelse med Summer Game Fest fikk vi en splitter ny spilltrailer, som lar oss se nærmere på kampene vi får se når vi tar fatt på dette realistiske strategispillet som utspiller seg under Hundreårskrigen.

Traileren fortelles av ingen ringere enn Lars Mikkelsen, som også har en rolle i spillet som forteller. Chronicles: Medieval har ingen historie, men det lar deg lage din egen fortelling med et massivt kampanjekart og kamper som lar deg ta ansvar for styrkene dine som en lord i det britiske, franske eller tysk-romerske riket.

Som spiller i et slag er du både hærfører og kriger. Du gir ordre til enhetene dine, men det er opp til deg å sørge for at linjene dine ikke bryter sammen ved å kaste deg ut i nærkampene. Der møter du spillets kampsystem, og kjemper for både livet og moralen til troppene dine.

Chronicles: Medieval Early Access lanseres i 2026.