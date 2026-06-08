Kunstner saksøker FIFA for 25 millioner dollar for ulovlig å ha ødelagt kunstverket hans for å markedsføre VM: «Disse veggene er som mine barn»

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Robert Wyland, kunstneren som malte veggmaleriet «Whaling Walls» i Dallas, et kunstverk som ble ødelagt da det ble malt over av det lokale VM-komiteen, har saksøkt FIFA og andre saksøkte for å ha «hastig og ugjenkallelig ødelagt et samfunnslandemerke» og krever minst 25 millioner dollar i erstatning.

Wyland sa at veggmaleriet hans, malt i 1999, var beskyttet av en føderal lov fra 1990 som ble vedtatt for å beskytte billedkunstnere mot ødeleggelse av offentlig utstilte verk, så da det ble malt over for å lage et nytt veggmaleri for å promotere VM, ødela de ulovlig verket hans. «Selv om FIFA hevder at de jobbet for å utvikle kunst for vertsbyen, ødela de i virkeligheten et historisk landemerke i vertsbyen», sa kunstneren, 69, (via Al Jazeera).

FIFA har imidlertid benektet å ha noe med saken å gjøre, og legger ansvaret på den lokale organisasjonskomiteen. Områdets VM-organisasjonskomité sa i en uttalelse at i stedet for Wylands veggmaleri er det planlagt et nytt kunstverk «som fanger dette historiske øyeblikket og gjenspeiler energien, samholdet og den globale ånden rundt VM 2026». Dallas skal være vertskap for flere VM-kamper enn noen annen by denne sommeren, ni kamper inkludert fire sluttspillkamper.

«De valgte feil kunstner», sier Wyland

Wyland vil gå videre med søksmålet, selv om han vet at det er en «David og Goliat»-situasjon. «De er et selskap verdt flere milliarder dollar, og jeg er en enkelt kunstner med en liten stiftelse, men jeg sier deg: de valgte feil kunstner og feil kunstverk. Jeg kommer ikke til å stå og se på og la dem slippe unna med dette», sa Wyland til The Guardian.

En uke etter at veggen ble malt, er ingenting blitt malt over den, tre dager før konkurransen starter, men The Guardian tviler på at noe vil bli malt over den, gitt den sterke reaksjonen, noe som betyr at verket ble ødelagt for ingenting. «Disse veggene er som mine barn. Dette er virkelig, virkelig personlig», sa Wyland, som mellom 1981 og 2008 malte 100 av disse veggene over hele verden.