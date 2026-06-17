NASA-astronauten Christina Koch ble tildelt Asturias-prinsesseprisen for samhold

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Den amerikanske astronauten Christina Koch, den første kvinnen som skal reise til Månen i den berømte Artemis II- ekspedisjonen i april 2026, har blitt tildelt Prinsessen av Asturias-prisen for samhold, en prestisjetung pris i Spania som, i henhold til definisjonen, hedrer personer eller organisasjoner som fremmer og beskytter fred, frihet, solidaritet, verdensarven og, generelt sett, menneskehetens fremgang.

Kochs «bemerkelsesverdige personlige prestasjoner har bidratt til å utvide grensene for menneskelige bestrebelser», uttalte juryen onsdag. Koch er også den kvinnen som har tilbrakt lengst sammenhengende tid i rommet, da hun tilbrakte 328 dager i strekk mellom 2019 og 2020 på den internasjonale romstasjonen.

For to måneder siden deltok hun i Artemis II-oppdraget, menneskehetens første reise tilbake til Månen (kun i bane rundt den) siden 1972. Under oppdraget uttalte Koch de berømte ordene «Houston, det er fantastisk å høre fra Jorden igjen» etter å ha tilbrakt 41 minutter i radiotaushet.

Prinsessen av Asturias-prisen deles ut hvert år i oktober under en spesiell seremoni arrangert av den spanske kongefamilien. I tillegg til skulpturen av Joan Miró består prisen av et pengebeløp på 50 000 euro. Tidligere vinnere av Prinsessen av Asturias-prisen for samhold inkluderer Mexicos nasjonale antropologimuseum, Den europeiske unionen, den spanske blindeorganisasjonen (ONCE) og spanske helsearbeidere under Covid-19-pandemien.