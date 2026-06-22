VM 2026: Hvor mange lag som havner på tredjeplass kvalifiserer seg, og kriterier for avgjørende kamper

HQ

VM 2026, det største i historien, vil for første gang ha en 32-delsfinale, noe som betyr at en tredjeplass i gruppespillet ikke betyr utslåing. Faktisk vil de fleste av lagene som havner på tredjeplass kvalifisere seg til 32-delsfinalen: åtte av 12 lag som havner på tredjeplass vil kvalifisere seg, rangert etter et lettforståelig kriterium basert på poeng, målforskjell og scorede mål.

Systemet er ganske enkelt: I hver av de 12 gruppene vil gruppevinnerne ha fordelen av å spille mot lag som i teorien er svakere, selv om det ikke lenger bare er «gruppevinnere mot gruppetoere».

Fire av gruppevinnerne skal spille mot gruppetoere, mens de øvrige åtte gruppevinnerne skal spille mot de viderekomne lagene som endte på tredjeplass. De resterende fire andreplassene spiller mot de fire andre andreplassene.

Hvordan rangeringen av lagene på tredjeplass fastsettes

Tradisjonelt har FIFA brukt målforskjell som hovedkriterium for å avgjøre mellom lag med samme poengsum. Dette systemet prioriteres ikke lenger for å avgjøre gruppevinnere og -toere, da man nå bruker innbyrdes oppgjør basert på poeng og scorede mål.

Men for å gjøre det enklere vil «minirangeringen» av lagene som har endt på tredjeplass bli utarbeidet ved hjelp av de mest enkle kriteriene:



Antall oppnådde poeng

Bedre målforskjell fra alle gruppekampene

Flest scorede mål totalt fra alle gruppekampene



Dette er hovedkriteriene for å avgjøre rekkefølgen blant lagene på tredjeplass. Likevel, hvis disse to avgjørende kriteriene (målforskjell og scorede mål) ikke er nok til å avgjøre rekkefølgen, bruker FIFA et fair play-system, kjent som «team conduct score», knyttet til antall gule og røde kort mottatt i alle gruppekampene, inkludert spillere og funksjonærer.

Hvis det fremdeles ikke er nok, vil den nyeste FIFA-rangeringen brukes til å avgjøre rekkefølgen.

Hvem skal lagene som har endt på tredjeplass møte i 32-delsfinalen?



Tredjeplasslagene fra gruppe C, E, F, H eller I møter vinneren av gruppe A (Mexico)



Laget som havner på tredjeplass i gruppe A, B, C, D eller F møter vinneren av gruppe E



Tredjeplasslagene fra gruppe C, D, F, G eller H møter vinneren av gruppe I



Tredjeplasslagene fra gruppe B, E, F, I eller J møter vinneren av gruppe C (USA)



Tredjeplasslagene fra gruppe A, E, H, I eller J skal møte vinneren av gruppe G



Laget som kommer på tredjeplass i gruppe E, H, I, J eller K skal møte vinneren av gruppe L



Laget som kommer på tredjeplass i gruppe E, F, G, I eller J skal møte vinneren av gruppe B



Laget som kommer på tredjeplass i gruppe D, E, I, J eller L skal møte vinneren av gruppe K

