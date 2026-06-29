Jannik Sinner forklarer de blodflekkete skoene etter å ha overlevd en Wimbledon-debut over fem sett

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Jannik Sinner har innledet forsvaret av sin Wimbledon-tittel med en skrekkopplevelse: en seier i fem sett mot Miomir Kecmanovic med 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3, som varte i tre og en halv time, men hvor verdenseneren til slutt gikk seirende ut av kampen ved å vinne de to siste settene. Sinner innrømmet at han ikke spilte på sitt aller beste (han begikk 52 uforcerte feil), og det var før den store skrekken: Sinner skled og falt på gresset.

Sinner så ut til å ha smerter og å ha pådratt seg en kneskade, slik knærne hans bøyde seg innover, men han reiste seg og takket nei til å be om en medisinsk pause. Etter fallet dukket det imidlertid opp noen røde flekker på høyre fot, som spredte seg over den hvite skoen.

På pressekonferansen forklarte Sinner at det bare var en negl. «Det går bra. Det ser bare mye verre ut enn det er. Jeg er faktisk veldig overrasket over at de lot meg fortsette å spille, fordi... den helt hvite skoen ble litt rød. Det er bare en negl», forklarte italieneren, som ikke skiftet sko for ikke å bryte rytmen i kampen (og han skiftet den heller ikke i pausene mellom settene).

«Jeg ville ikke forstyrre Miomir. Jeg tror vi begge hadde en god rytme. Det var en flott kamp fra oss begge. Jeg ville ikke bruke tid på det.» Jannik Sinner skal neste gang møte Nuno Borges på onsdag.