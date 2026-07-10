Hvem er Arthur Fery, den nye britiske nummer én som skal møte Zverev i semifinalen i Wimbledon?

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Semifinalene i herresingel i Wimbledon spilles i dag, fredag 10. juli, og starter med en kamp mellom Alexander Zverev (den siste Grand Slam-mesteren fra French Open) og Arthur Fery, en 23 år gammel spiller som svært få kjente til før dette turneringen.

Denne franskfødte spilleren (født i Sèvres av franske foreldre, med en mor som er tidligere tennisspiller og en far som er president i fotballklubben Lorient, men oppvokst i Wimbledon, London) hadde en karrierehøyeste rangering på 114. plass på verdensrankingen før Wimbledon startet... ...og vil i verste fall være rangert som nr. 36 i verden innen neste uke, og dermed bli Storbritannias nr. 1, foran Cameron Norrie.

Det verste scenariet er hvis han blir slått av verdens nr. 3 Alexander Zverev i dag, fredag, kl. 13.30 BST, 14.30 CEST, noe som kan være det mest sannsynlige utfallet. Fery har ingen ATP-titler på merittlisten etter at han debuterte på senior-touren for noen måneder siden, under Stockholm Open i oktober 2025. Fery har imidlertid hatt en «eventyrlig turnering» på Wimbledon, der han har slått Flavio Cobolli, Grigor Dimitrov og Zizou Bergs på veien mot semifinalen.

Zverev blir en tøff utfordring, men hvis han slår ham, vil han møte en legende som Novak Djokovic eller verdens nummer én, Jannik Sinner, i finalen 12. juli… dagen han fyller 24 år.