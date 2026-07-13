Sangeren Mushkaa fremfører en coverversjon av « Valorant-hymnen «Villain» under VCT EMEA-finalen i Barcelona

HQ

I anledning VCT EMEA Stage 2-finalen, som finner sted i Barcelona fra 28. til 30. august, har Riot Games inngått et samarbeid med den populære spanske artisten Mushkaa for å lage en remix av Valorant -hymnen «Villain», både på spansk og katalansk. Artisten sa til media:

«Da Riot ba meg om å tolke «Villain» på nytt, elsket jeg umiddelbart ideen om å bringe noe fra min egen verden inn i en sang som allerede betyr så mye for Valorant -fellesskapet. For meg var det viktig at denne versjonen virkelig gjenspeilte hvem jeg er som artist, og hyllet både det spanske og det katalanske språket og kulturen, uten å miste energien og intensiteten som gjør den originale sangen så kraftfull.

«Å kunne premiere denne remixen live i Barcelona, foran tusenvis av fans under VCT EMEA Stage 2-finalen, gjør dette samarbeidet enda mer spesielt. Barcelona har spilt en svært viktig rolle i karrieren min, så å kunne ønske velkommen, gjennom musikk, et av verdens største e-sportarrangementer, er noe jeg er utrolig stolt av.»

«Villain (take the shot)», som ble utgitt i 2024, ble raskt en av Valorants signaturlåter. Mushkaas remix gir ikke bare sangen nytt liv og bringer den nærmere fansen, men markerer også første gang VCT EMEA Stage 2-finalen 2026 arrangeres utenfor det vanlige spillestedet i Berlin. Artisten har bekreftet at hun skal fremføre «Villain» live under arrangementet i Olympic Arena i Badalona. Riot vil gi nærmere detaljer om denne opptredenen senere.

Du kan nå lytte til versjonen av «Villain» med Mushkaa på alle de vanlige musikkplattformene via denne lenken.