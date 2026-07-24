Victor Wembanyama har «en annen type intelligens som man sjelden ser i idretten», sier filmregissør Anthony Marciano

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Victor Wembanyama vant kanskje ikke NBA-finalen med San Antonio Spurs, ettersom de tapte kamp 5 mot New York Knicks, men den skuffelsen er bare en liten hindring for 22-åringen, en ekstremt populær spiller i NBA-verdenen, men spesielt i Frankrike, og han er nettopp bekreftet som forsidestjerne for videospillet NBA 2K27.

Men Wembanyamas suksesshistorie, så vel som historiene til andre spillere som Rudy Gobert, Nicolas Batum eller Evan Fournier, hadde kanskje ikke eksistert uten to personer, Jérémy Medjana og Bouna Ndiaye, to agenter som nå er tema for en vakker film, The American Dream» (Le Rêve américain).

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I et intervju med regissør Anthony Marciano før filmen hadde premiere i Spania 24. juli (den hadde allerede premiere i Frankrike i februar), fortalte regissøren oss at filmen egentlig handler om vennskap, om verdier som også Wembanyama deler. For ham er han en annen type stjerne:

«Han er en utrolig inspirasjon for unge mennesker fordi han er et godt forbilde», sa Marciano. «Han er en spiller som oppfører seg veldig bra, som er omtenksom, som er sympatisk, som er interessert i mange ting, som leser bøker, som spiller sjakk, som respekterer andre spillere, og som har mange dyder som viser at suksess i livet ikke handler om å ha den nyeste klokken eller kjøre den nyeste bilen.»

Marciano refererer trolig til øyeblikket da Wemby ble ertet av Nikola Jokic for å ha tatt frem en bok og lest i pausene under All-Star-kampen i 2025. «Jeg synes han er et fantastisk forbilde for unge mennesker. Du trenger ikke å vise frem Ferrarien din; å spille sjakk og lese en bok er også veldig viktig.»

Marciano legger til at Wemby, som var avgjørende for Frankrikes suksess i OL i 2024, har bidratt til at sporten har blitt mer populær, og at han «får folk til å drømme. For utover å være en idrettsutøver med tekniske ferdigheter, er han en person som er balansert, som har vært interessert i mange ting, som har menneskelige verdier og respekt, og som har en annen type intelligens som sjelden finnes i idretter som er svært fokusert på nettopp det aspektet.»

Du kan lese hele intervjuet vårt med Anthony Marciano, regissør av «The American Dream», her.