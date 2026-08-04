MMA-utøveren Allan Nascimento dør i søvne, 34 år gammel – bekreftet av UFC

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Allan Nascimento, en brasiliansk MMA-utøver, er død i en alder av 34 år, tilsynelatende på grunn av et hjerteinfarkt han fikk mens han sov. UFC bekreftet den tragiske nyheten og opplyste at han ble funnet livløs, og til tross for innsatsen fra det utrykkende medisinske teamet, ble han erklært død på stedet.

Nascimento, som var født i São Paulo, begynte å trene muay thai og startet sin profesjonelle MMA-karriere i 2011, med en kamprekord på 17-4 i Brasil, inkludert kamper i USA og Japan. Han deltok i Dana Whites Contender Series i 2018 og ble med i UFC i 2019, men alle kampene hans ble avlyst etter hans første kamp i 2021, mot Tagir Ulanbekov. Hans siste kamp var et tap mot Mitch Raposo i UFC 279 den 20. juni 2026. Han hadde en rekord på 4-2 i UFC og 22-7 totalt.

«Våre tanker og dypeste kondolanser går til Allans familie, venner, lagkamerater og nærmeste i denne utrolig vanskelige tiden», uttalte UFC.

UFC-mesteren Charles Oliveira, som var treningspartner med Nascimento, sa at han hadde «mistet en bror». «Jeg føler bare takknemlighet for at du var med meg på trening, i hjørnet og bare for å henge sammen. Jeg elsker deg, kompis; du er en legende.