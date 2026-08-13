Paris Saint-Germain forsvarer UEFA Super Cup-tittelen med 2–1-seier over Aston Villa

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Paris Saint-Germain forsvarte UEFA Super Cup-tittelen med suksess og slo Aston Villa 2-1. Kampen mellom vinneren av Champions League og vinneren av Europa League går ofte til Champions League-laget, som som regel er sterkere: i fjor slo PSG Tottenham Hotspur på straffesparkkonkurranse; denne gangen, takket være Désiré Doué, som scoret vinnermålet etter at Brian Madjo hadde utlignet for Villa i første omgang etter det første målet av Kvaratskhelia, endte kampen i ordinær tid.

Luis Enrique stilte med ni spillere fra startoppstillingen i Champions League-finalen i mai i fjor, og løftet sitt 13. trofé siden han kom til PSG i 2023. Dessverre for Unai Emery, som har vunnet Europa League flere ganger enn noen annen – fem ganger, tre med Sevilla, én med Villarreal og én med Aston Villa – betyr dette at han også har tapt alle sine fire UEFA Super Cup-finaler.

Den somaliske dommeren Omar Artan ble valgt av UEFA til å dømme kampen – den første ikke-europeiske dommeren som har dømt i denne turneringen.

PSG skal også forsvare en annen tittel, Trophée des Champions, mot Lens – vinnerne av den franske cupen forrige sesong og nummer to i Ligue 1 – på søndag.